Coronavirus : 11 morts en 5 jours et déjà 4 428 cas Covid-19 enregistrés au Gabon !

La pandémie de coronavirus a fait certainement au Gabon cette semaine, l’une des plus meurtrière. Alors que l’on dénombrait déjà 9 morts en 4 jours jeudi, les autorités sanitaires ont annoncé hier la mort de deux autres patients à Lambaréné (Moyen-Ogooué) et Franceville (Haut-Ogooué). Un bilan qui est établi désormais à 4 428 cas de contamination au Covid-19 dans le pays. A contrario, ce sont 93 guérisons qui ont été enregistrées hier, portant le nombre de guérisons à 1 750.

Le nouveau coronavirus a coûté la vie à 11 patients en 5 jours au Gabon. C’est le lourd bilan de ces 5 derniers jours, annoncé par les autorités sanitaires. Une courbe de mortalité qui a fait un nouveau bond cette semaine et touchée plusieurs structures sanitaires du pays de Libreville, Franceville et de Lambaréné. Au total, ce sont 34 personnes dont 11 cette semaine, qui ont perdu la mort à cause des complications respiratoires induites par ce virus.

Données mises à jour il y a 3 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 8 735 640 461 516 4 616 271 Gabon 4 428 (+88) 34(+2) 1 750 (+93) Afrique 288 715 7 711 135 081 Europe 2 283 028 186 934 1 235 007 Cameroun 10 638 282 7 548 Centrafrique 2 605 19 417 Congo 883 27 391 Guinée équatoriale 1 664 32 515 RD Congo 5 477 122 719 Tchad 858 74 742 France 159 452 29 617 74 117 Etats-Unis 2 294 048 121 376 954 125 Chine 83 325 4 634 78 398 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Vendredi soir, les autorités ont annoncé dans leur point épidémiologique, avoir réalisé 989 tests. Les résultats ont révélé 88 nouveaux cas de la pandémie contre les 111 de jeudi, les 115 de mercredi, les 81 de mardi et les 570 cas de lundi obtenus eux, en 96h. Ce qui fait également de cette semaine, la plus épidémiologique depuis mars dernier avec pas moins de 965 nouveaux cas confirmés annoncés par les autorités. Une semaine de pics historiques avec la propagation de l’épidémie dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Il n’y a donc plus que la province de la Nyanga qui échappe encore à la pandémie au Gabon.

Seule bonne nouvelle dans ce tableau sombre, la courbe des guérisons. Hier, ce sont 93 nouvelles personnes qui ont été déclarées guéries contre 310 lundi (obtenus en 96h), 98 mardi, 73 mercredi et 152 jeudi. Ce qui porte leur nombre cette semaine à 726. En cumulé depuis le début de l’épidémie, le Gabon a ainsi enregistré 1 750 patients guéris du Covid-19. Des chiffres qui ne doivent pas faire oublier que hier encore, 102 patients étaient internés dont 9 dans un état grave dans un service de réanimation.

La répartition épidémiologique par ville est le suivant au 19 juin :