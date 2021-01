Ali Bongo rend virtuelle la cérémonie des vœux au président de la République

La crise du coronavirus vient d’avoir raison de la traditionnelle cérémonie solennelle de présentation des vœux au président de la République. Selon un communiqué du protocole d’Etat parvenu à la rédaction d’Info241 ce dimanche, Ali Bongo a décidé qu’elle aura lieu les matinées de mardi 5 janvier et mercredi 6 janvier uniquement par visioconférence. On n’est jamais trop prudent !

Les responsables d’administrations publiques, d’institutions, de syndicats et du corps diplomatique ne pourront pas cette année présenter de vive-voix leurs vœux à Ali Bongo. Une note de la Présidence de la République datée de ce 3 janvier, précise le chronogramme de cette double cérémonie rassemblant le tout Libreville devant Ali Bongo pour lui adresser des vœux pour la nouvelle année.

Selon le communiqué officiel, ce rendez-vous n’aura pas lieu à la Présidence de la République comme de tradition. Ali Bongo a ainsi décidé de rendre virtuelle cette cérémonie en deux temps. D’abord mardi à 10h00, les différents responsables de l’administration centrale, des institutions de la République, des mairies, des confédérations syndicales et patronales, de la presse, des confessions religieuses et de la Présidence elle-même devront utiliser leur webcam pour adresser leurs vœux à Ali Bongo et son épouse.

Mercredi, le tour reviendra enfin au corps diplomatique et aux dirigeants de forces de défense et de sécurité de se plier à cet exercice virtuel. Ces derniers auront une heure chacun pour le faire entre 10h00 et 11h00. Une première dans le pays qui se vante d’avoir « sous contrôle » la pandémie venue de Chine. La Covid-19 aura finalement eu raison du caractère solennel de cette cérémonie protocolaire.