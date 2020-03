Ali Bongo et son fils réceptionnent du matériel médical pour la lutte contre le Covid-19

Le Gabon veut mieux être armé dans la prise en charge et la prévention du coronavirus sur son territoire. Le Gabon n’étant pas producteur de matériels médicaux, les autorités gabonaises ont dû passé commande en Chine via un fonds spécial mobilisé pour la circonstance. C’est ce mercredi que l’important matériel médical est arrivé à l’aéroport de Libreville. C’est Ali Bongo et son fils, accompagnés des membres du comité technique de riposte au coronavirus, qui ont spécialement fait le déplacement pour réceptionner ledit matériel.

Ali Bongo et son fils Noureddin Valentin ont réceptionné ce mercredi, une importante cargaison de matériel médical pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Selon la présidence gabonaise, ce matériel se compose dans le détail de 200 000 tests de dépistages rapides, 1,5 million de masques chirurgicaux, de gels hydroalcooliques, d’équipements de protection individuelle pour les professionnels de santé et des équipements pour faciliter le dépistage rapide des populations. Une vue du matériel reçu Un matériel qui viendra ainsi soulager les personnels de santé dont certains ont décidé mardi de suspendre leur mouvement de grève. Avec ce matériel acheté sur fonds propres, le Gabon entend ouvrir la voie à des dépistages plus massifs des populations. Jusque-là, seul le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF) était le seul laboratoire habileté à s’assurer qu’un patient était bien atteint par le Covid-19. Une procédure plus longue car les prélèvements devaient quitter Libreville (Estuaire) pour Franceville (Haut-Ogooué), une ville située à près de 800 km de la capitale gabonaise.