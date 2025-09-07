Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 7 septembre 2025
  • 801
    27°C

    • En ce moment :
    Incompréhension

    Ntoum : Un gabonais de 24 ans perd la vie, poignardé au dos après une bagarre entre jeunes

    Publié le 7 septembre 2025 à 18h04min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Flavie MK
    Société
    Ntoum : Un gabonais de 24 ans perd la vie, poignardé au dos après une bagarre entre jeunes
    L’auteur présumé du meurtre alors dans les locaux de la gendarmerie de Nkoltang © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/ntoum-un-gabonais-de-24-ans-perd-la-vie-poignarde-au-dos-apres,10853
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10853

    Plus de sujets

    Gabon : Le Bénin en opération de recensement pour rapatrier ses ressortissants volontaires

    Port-Gentil : Le cimetière de Ntchengué ravagé par un incendie, plusieurs tombes réduites en cendres

    Salinité et difficultés d’accès à l’eau portable à Port-Gentil : les explications de la SEEG

    Rentrée scolaire au Gabon : Une reprise timide sous le regard partagé des parents

    Gabon : Une jeune mère de 19 ans étouffe son bébé d’un an, le jette à l’eau avant de prendre la fuite

    Décidément, les violences entre jeunes au Gabon n’ont plus aucune limite. Dimanche dernier, jour de la célébration de la Journée de la Libération, une altercation a viré au drame sanglant à Ntoum, à une vingtaine de kilomètres de la capitale gabonaise. Au quartier Nkoltang-Rails, Ulrich Bebouema Djembo, 24 ans, a perdu la vie après avoir reçu un coup de couteau en plein dos.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Selon des sources concordantes, tout serait parti d’une dispute verbale banale entre quatre jeunes du quartier. Les invectives ont rapidement dégénéré en échanges de coups de poing. Dans la confusion, un militaire — présenté comme le frère aîné du principal suspect — aurait tenté de s’interposer. Mais la tension était telle que l’affrontement s’est transformé en bagarre générale.

    La prison centrale de Libreville où a été conduit l’auteur présumé des faits

    C’est alors que certains protagonistes auraient sorti des couteaux, comme s’ils s’étaient préparés à l’escalade. Pris en chasse lors d’une course-poursuite, Ulrich Bebouema Djembo a été rattrapé près du petit marché de Nkoltang-Rails. C’est là que le suspect principal, Jeefkal Hearly Missolo Missolo, 20 ans, tout juste admis au baccalauréat technologique, lui aurait asséné le coup fatal dans le dos.

    Malgré une tentative désespérée de se réfugier dans une habitation voisine, la victime a succombé quelques minutes plus tard à sa blessure, avant même l’arrivée des secours. Le suspect, en fuite, a été arrêté quelques jours plus tard et placé en garde à vue à la brigade spéciale de Nkoltang.

    Pour l’heure, l’enquête des Officiers de police judiciaire (OPJ) se concentre sur l’origine exacte de la dispute et sur les responsabilités des différents protagonistes. Mais au-delà des faits, ce meurtre brutal illustre une inquiétante banalisation de la violence au sein de la jeunesse gabonaise, où une querelle de quartier suffit désormais à déclencher un drame irréversible.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article