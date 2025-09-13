Buscador
    Disqualifié aux législatives, le camp Ndong Obiang remercie… ou presque la Cour constitutionnelle !

    Publié le 13 septembre 2025 à 08h02min MàJ : 13 septembre 2025 à 07h52min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Politique
    Disqualifié aux législatives, le camp Ndong Obiang remercie… ou presque la Cour constitutionnelle !
    Disqualifié aux législatives, le camp Ndong Obiang remercie… ou presque la Cour constitutionnelle !
    Coup dur pour le parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR). Toutes ses candidatures aux législatives du 27 septembre ont été invalidées par la Cour constitutionnelle le 6 septembre dernier, au motif de divisions internes qualifiées de bicéphalisme. Une décision qui réduit à néant les ambitions parlementaires de la formation présidée par l’actuel ministre de la Réforme, François Ndong Obiang.

    Réuni en conférence de presse ce vendredi, le secrétaire exécutif de l’aile Ndong Obiang, Bruno Ondo Mintsa, a pris acte de ce verdict : «  Face à la décision irrévocable de la Cour constitutionnelle, nous affirmons notre respect pour cette institution. Nous l’acceptons avec gravité par esprit républicain, conscient de la responsabilité historique qu’elle implique  ».

    Entre résignation et amertume

    Un respect affiché, mais teinté de résignation. Le responsable a parlé d’un « sacrifice pour l’histoire  », saluant les « valeureux candidats » malgré leur exclusion. Dans la même déclaration, il a mis en garde contre toute « tentative de retour aux pratiques révolues  » ayant marqué la vie politique avant le coup de libération du 30 août 2023.

    Tout en rappelant que REAGIR reste engagé dans les élections locales, Ondo Mintsa a tenu à écarter l’argument du bicéphalisme : « Aucune procédure judiciaire relative à la présidence du parti n’est actuellement pendante devant les juridictions gabonaises  », a-t-il insisté, comme pour contester indirectement la justification de la haute juridiction.

    Un avenir compromis

    Cette invalidation prive REAGIR et son président de toute représentation parlementaire pour les cinq prochaines années, anéantissant son espoir de peser sur l’échiquier politique de la Ve République. Le camp Ndong Obiang tente de sauver la face en saluant la Cour, mais la blessure est profonde : la décision a, de fait, ruiné ses ambitions nationales, laissant à ses seuls candidats locaux la lourde tâche de maintenir le parti en vie.

