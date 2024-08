Transfert : Noha Lemina signe pour trois saisons avec le FC Annecy en Ligue 2 française

C’est officiel depuis hier ! Le FC Annecy a officialisé le 30 juillet l’arrivée de Noha Lemina, jeune talent formé au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain gabonais a paraphé un contrat de trois ans avec le club, qui a terminé quatorzième du championnat de Ligue 2 française la saison dernière. À 19 ans, Lemina voit ainsi une nouvelle opportunité s’ouvrir devant lui après des prêts infructueux à la Sampdoria (D2, Italie) et à Wolverhampton (D1, Angleterre).

Noha Lemina, frère cadet de l’international gabonais Mario Lemina, rejoindra les rangs du FC Annecy pour tenter de faire valoir son potentiel et gagner en temps de jeu. Bien qu’il ait montré des signes prometteurs durant la pré-saison 2023-2024 avec le PSG, il ne faisait pas partie des plans de l’entraîneur pour la saison à venir, tout comme sept autres joueurs de l’équipe professionnelle.

Le tweet de bienvenue du club français

Le FC Annecy, en recrutant Lemina, réalise un coup de maître sur le marché des transferts. Ce dernier n’a pas eu l’occasion de s’illustrer avec l’équipe première du PSG lors de la saison précédente, mais son transfert définitif vers Annecy marque le début d’une nouvelle aventure. Le jeune joueur, qui s’est engagé jusqu’en 2027, apportera son dynamisme et sa créativité au milieu de terrain du club annécien. Le jour a participé également hier à son premier entrainement dans le club.

Cette signature est une excellente nouvelle pour le FC Annecy, qui cherche à renforcer son effectif pour la saison à venir. Les supporters du club et les observateurs du football gabonais suivront avec attention l’évolution de Noha Lemina, espérant qu’il puisse s’épanouir pleinement en Ligue 2 et ainsi contribuer aux ambitions de son nouveau club. En rejoignant le FC Annecy, Noha Lemina aura l’opportunité de démontrer son talent et de s’affirmer comme un joueur clé. Cette nouvelle étape dans sa carrière sera cruciale pour sa progression et pourrait le remettre sur le radar des grands clubs européens à l’avenir.