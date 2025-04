National Foot 1 : le sprint final s’emballe après la 20e journée

Disputée les 19 et 20 avril, la 20e journée du championnat national de première division a tenu toutes ses promesses, entre rebondissements et suspense. Six rencontres étaient au programme, soldées par quatre victoires — dont une seule à l’extérieur — et deux matchs nuls. Avec une moyenne de 2,5 buts par match, le spectacle était au rendez-vous.

Si le suspense pour le titre semble désormais levé, le National Foot 1 continue d’animer les week-ends avec des enjeux cruciaux. Mangasport de Moanda, leader incontesté avec 46 points, s’est imposé dans la douleur face au CF Mounana (1-0). À une seule unité du sacre, les Moandais sont en passe de décrocher un nouveau titre de champion. Classement général après la 20e journée Rang Équipe Pts J V N D BM BE Diff 1 AS Mangasport 46 18 14 4 0 38 10 +28 2 ASO Stade Mandji 25 17 7 4 6 15 10 +5 3 US Oyem 25 18 7 4 7 16 18 -2 4 Bouenguidi Sport 25 18 7 4 7 16 20 -4 5 Lozosport 25 18 7 4 7 16 22 -6 6 FC 105 24 17 6 6 5 15 12 +3 7 AO CMS 24 17 6 6 5 15 15 0 8 Vautour Club 24 17 6 6 5 14 17 -3 9 Lambaréné AC 22 18 6 4 8 19 22 -3 10 AS Dikaki 22 18 6 4 8 21 26 -5 11 US Bitam 19 17 5 4 8 14 17 -3 12 CS Bendjé 16 17 4 4 9 12 28 -16 13 CF Mounana 14 18 2 8 8 13 21 -8 Derrière, la bataille pour la deuxième place — synonyme de qualification en compétitions africaines — fait rage. L’ASO Stade-Mandji, auteur d’un large succès face au Lambaréné AC (3-0), s’empare du rang de dauphin, profitant de la défaite de l’US Oyem (1-2) sur la pelouse de Lozosports. Ce dernier, grâce à cette victoire, réintègre le Top 5. Bouenguidi-Sports, encore en lice pour jouer les trouble-fêtes, a calé à Libreville face au Vautour Club (1-0). Cette contre-performance fait rétrograder le club de Koulamoutou à la quatrième place, tandis que les policiers engrangent trois points précieux qui les propulsent à la huitième place avec 24 unités. Les deux autres rencontres se sont soldées par des matchs nuls : l’AO CMS a partagé les points avec le CS Bendjé (1-1), tandis que l’USB Bitam et l’AS Dikaki ont offert un match animé conclu sur le score de 2-2.