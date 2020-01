Rapts d’enfants au Gabon : Faustin Boukoubi dénonce des « événements préoccupants »

La psychose autour de la vague d’enlèvements d’enfants continue de gagner du terrain malgré la sortie peu convaincante du porte-parole du gouvernement ce lundi. Bien qu’en intersection parlementaire, le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi, n’a pas manqué d’y réagir vivement ce vendredi. Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, l’Assemblée nationale évoque des « événements préoccupants » et invite le gouvernement à y remédier au plus vite.

L’Assemble nationale gabonaise n’est pas restée insensible à la « réelle psychose amplifiée par les réseaux sociaux et les témoignages de certains compatriotes » concernant les enlèvements et autres kidnappings qui seraient devenus légion dans le pays. Dans un communiqué daté de ce 24 janvier, Faustin Boukoubi qui s’xprime au nom de ses pairs, a indiqué que « la Représentation Nationale, soucieuse de la préservation de la sécurité et de la paix sociale, ne peut rester insensible ni aphone face à ces évènements préoccupants qui affectent la quiétude habituelle des concitoyens ».

Aussi, « le Président de l’Assemblée Nationale exhorte le Gouvernement à clarifier cette situation par une communication judicieuse et à prendre, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d’y mettre rapidement un terme, de rassurer les populations et de favoriser le bon déroulement des activités, notamment les cours ». Car rappelle t-il, « Ces derniers temps, aucun jour ne passe sans que ne soit annoncé l’enlèvement d’un enfant, dans un quartier, un village ou aux abords d’un établissement scolaire ».

Le gouvernement gabonais dont la défiance grandit à la fois sur les réseaux sociaux et dans la rue avec des mouvements spontanés de citoyens en colère, est vivement attendu sur ce dossier brûlant. C’est certainement pour y remédier que le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a fait convoquer en urgence cet après-midi, un conseil interministériel pour tenter de trouver cette fois des solutions idoines à cette psychose qui gagne de plus en plus de citoyens dans le pays.