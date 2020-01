Quand le mystérieux tagueur de Port-Gentil ridiculise brillamment la police gabonaise !

Le tagueur de Port-Gentil alias « l’homme invisible » a encore frappé ce matin. Alors que la police gabonaise croyait l’avoir arrêté samedi soir, le tagueur de Port-Gentil vient à nouveau de commettre un nouveau forfait. Une habile façon de tourner en bourrique les gendarmes de la Direction générale des recherches (DGR) qui se vantaient d’avoir arrêté le coupable parfait en la personne de l’activiste Peter Brady Akewa, connu pour son antipathie pour le régime d’Ali Bongo. Bavure policière ou arrestation politique ?

« Enquêteurs de merde !! Me voici, je suis toujours libre », c’est par ces mots que le tagueur mystérieux de Port-Gentil vient de réagir aux affirmations de la police, suite à l’arrestation de l’activiste Peter Brady Akewa le week-end dernier. De nouvelles inscriptions dans la ville de Port-Gentil pour montrer que la police s’était totalement fourvoyée dans son enquête sur les tags anti-Bongo découverts quelque jours plutôt dans la capitale économique gabonaise.

Les nouveaux tags de défiance aux agents de la DGR

Des nouveaux tags découverts hier, on peut lire les mêmes inscriptions que celles retrouvées au siège local de la Banque des états d’Afrique centrale (BEAC). Toujours aussi remontés contre le régime d’Ali Bongo, les tags de même graphie, dénonce le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) accusé d’être corrompu et de tuer le pays, Sylvia Bongo (épouse d’Ali Bongo), Marie Madeleine Mborantsuo (belle-mère d’Ali Bongo et présidente de la Cour constitutionnelle) et le franc CFA.

« L’homme invisible » que la police n’a toujours pas mis sous les verrous, rappelle dans ses nouveaux tags que le peuple gabonais pleure. « C’est eux ou nous. Nos armes, c’est nous-mêmes », indique t-il dans ces tags découverts ce mardi à Port-Gentil. Cette fois-ci, le tagueur a pris soin de les signer sous le pseudonyme de Pit Chamad. Un pseudonyme que doivent désormais chercher les policiers qui ont visiblement arrêté la mauvaise personne. Reste à savoir s’ils le reconnaîtront !