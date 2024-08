Prophètes des nations : la manipulation des masses qui fleurit dans la capitale gabonaise

A Libreville et ses environs, les églises de réveil sont devenues un business lucratif. Leurs guides spirituels, appelés prophètes des nations, se spécialisent dans la manipulation des masses à travers des visions. Leur évangile, centré sur la prospérité et la sorcellerie au détriment des valeurs humaines, vend à prix fort leurs bénédictions aux fidèles. Mais leurs pratiques sont vivement critiquées par certains, notamment par l’éveilleur de conscience connu sous le pseudonyme « Chocolat des filles », qui dénonce ces imposteurs comme des personnes ayant échoué dans la vie.

Aujourd’hui, une église rapporte plus qu’un établissement de nuit. Les fidèles sont prêts à se priver pour donner de l’argent à leur berger, considérant ce sacrifice comme un acte de foi. En retour, ils espèrent contracter un mariage, trouver un emploi, obtenir un visa pour l’Europe ou briser les liens de la malédiction. En réalité, ce sont bien sûr les prophètes qui s’enrichissent, achetant des villas avec piscine et des voitures de luxe.

Des exemples dans le Grand Libreville

À Owendo, un prophète se vante de sa villa, tandis qu’à Akanda, un autre ne roule qu’en Range Rover, blanche ou noire, évaluée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Une telle opulence explique pourquoi les églises de réveil et le métier de prophète poussent comme des champignons dans la capitale, avec deux ou trois par quartier. Impossible de connaître leur véritable nombre tant elles se multiplient. Certaines sont enregistrées auprès du ministère de l’Intérieur en tant qu’associations à but non lucratif, comme l’impose la loi, mais d’autres exercent dans l’informel.

Une convention de prières

Dans un pays au fort taux de chômage, créer une église est vite devenu une opportunité sur le marché du travail pour certaines personnes, diplômées ou non, en quête d’emploi. « Pour y avoir fréquenté ce milieu, la majorité d’entre eux sont des gens qui seraient passés à côté de la vie, se lançant corps et âme dans ce secteur d’activité », observe l’éveilleur de conscience, le Chocolat des filles. Le statut de prophète confère une position importante auprès des personnes désespérées de la société.

Une manipulation bien huilée

Ils réussissent à les manipuler dans la mesure où la vie sociale de nombreux adeptes tourne autour de l’église, devenue le nouveau lieu de sociabilité, ajoute un jeune enseignant chercheur. On n’y va plus seulement le dimanche mais trois ou quatre fois par semaine. Le leader religieux est désormais considéré comme le relais social qui remplace la famille et les structures étatiques.

Une autre

Pour conserver cette emprise, les prophètes multiplient les initiatives : campagnes d’évangélisation, journées de guérison, veillées de prière avec des thèmes flatteurs comme « Viens prendre ton miracle » ou « Saisi ton mariage » pour les célibataires. La conquête des esprits prend des allures de compétition entre prédicateurs, qui n’hésitent plus à lancer des chaînes de radio ou de télévision pour se faire connaître et grossir les rangs de leurs fidèles.

Plus ceux-ci sont nombreux, plus les bénédictions qu’ils achètent à prix d’or lors de grands rassemblements de prière sont rentables. Huile miraculeuse, bouteille de vin porte-chance, poudre de bénédiction, eau de la chance pour la réussite, parfum d’attirance pour le mariage : ces prédicateurs promettent tout et n’importe quoi pourvu qu’ils y trouvent leur compte. Pour le Chocolat des filles, toutes ces pratiques relèvent de l’appartenance à une loge, dénonçant ces imposteurs sans scrupules.