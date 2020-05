Oui ! Ali Bongo utilise bien au quotidien les logiciels Photoshop et Adobe Premiere Pro !

C’est ce que l’on appris hier de nouvelles photos postées par la Présidence gabonaise. Sur l’ordinateur privé de travail d’Ali Bongo figure bien en bonne place les logiciels Photoshop et Premiere Pro. Deux logiciels professionnels de la firme américaine Adobe, réservés pourtant aux professionnels du montage vidéo et de la manipulation photo. De curieux outils pour l’exercice d’un président de la République, encore plus en ces temps de crise de coronavirus qui génère attentes et insatisfaction des populations.

Ali Bongo manie à la perfection Adobe Photoshop et Adobe Premiere Pro. Les deux logiciels professionnels sont présent sur son ordinateur privé de travail de président. C’est ce que révèlent les clichés postés hier par la Présidence gabonaise, l’annonçant pourtant en visioconférence sur le Covid-19 dans son bureau présidentiel avec ses pairs de l’Union africaine, de la CEEAC et de la CEDEAO. En effet, depuis la survenue de l’épidémie de coronavirus, Ali Bongo est contraint au confinement et à l’usage des TIC pour son travail au quotidien. Un zoom sur l’ordinateur présidentiel Quotidien qui s’accompagne donc du maniement des outils de traitement professionnel d’images et de vidéos que garantissent les logiciels de haut vol que sont Adobe Photoshop et Adobe Première Pro. A l’heure où ses détracteurs qui doutent de son état de santé, évoquent régulièrement des photomontages et des deepfakes vidéo, ces clichés viennent ajouter un peu plus aux doutes qui jalonnent fort déjà sa convalescence-rémission ainsi que sa présidence post-AVC. Présidence qui continue d’alimenter les suspicions. Le post présidentiel d’hier A moins d’y par ces éléments, la preuve de l’existence d’un président hi-tech, passionné par des logiciels réservés aux professionnels de la vidéo (réalisateur, monteur etc) et de l’image professionnelle (photographes, infographistes). Ali Bongo serait-t-il un monteur-vidéo dans l’âme ou un infographiste à ses heures perdues ? Une chose est certaine, le président gabonais n’est pas insensible à ces outils qui rendent bien des services insoupçonnés en ces temps difficiles !