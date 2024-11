Lancement de Gabon Digital : 44 milliards pour parvenir à la révolution numérique du pays

Ce mardi 5 novembre, le Premier ministre de la Transition a lancé officiellement Gabon Digital, un programme ambitieux financé par un prêt de 44 milliards de FCFA de la Banque mondiale. Cette initiative vise à moderniser l’administration gabonaise, à développer les infrastructures numériques et à renforcer la capacité d’innovation du pays. Retour sur les objectifs clés de ces projets, soutenus par les propos inspirants du Premier ministre et de Bonjean Mbanza, ministre de l’Économie numérique.

Le lancement de Gabon Digital symbolise une transformation numérique attendue pour le pays. Porté par un financement de la Banque mondiale, ce programme cherche à créer une administration plus performante et à bâtir des infrastructures numériques modernes pour améliorer le quotidien des Gabonais et faire du Gabon un leader régional en innovation.

Réorganisation et modernisation de l’administration

L’un des objectifs majeurs de Gabon Digital est de rendre l’administration gabonaise plus accessible et efficace. Le Premier ministre a exprimé cette vision en affirmant : « Gabon Digital est la première pierre d’une administration réinventée, plus proche et plus à l’écoute des citoyens. Ce projet permettra de répondre aux attentes de la population en matière de services publics, en simplifiant et accélérant chaque démarche administrative ».

Photo de famille des officiels

Le programme prévoit la numérisation de plusieurs services pour permettre aux Gabonais de réaliser des formalités administratives en ligne, sans contrainte géographique. Grâce à cette transformation, l’administration sera mieux équipée pour répondre aux besoins des citoyens, en particulier ceux des régions éloignées.

Développement des infrastructures numériques

L’accès à une connexion rapide et fiable est un pilier fondamental de Gabon Digital . Bonjean Mbanza, ministre de l’Économie numérique, a souligné la nécessité de combler la fracture numérique dans le pays : « Nous devons garantir à tous les Gabonais un accès au numérique, en commençant par la construction d’infrastructures solides qui apporteront une connectivité de qualité jusque dans les zones les plus reculées ».

Le ministre de L’Economie numérique lors de son allocution

Cette connectivité étendue permettra au Gabon de se positionner comme un acteur technologique attractif en Afrique centrale, tout en favorisant la création d’opportunités pour les populations locales. Les infrastructures modernes joueront un rôle crucial dans l’amélioration des communications, de l’éducation et du développement économique.

Renforcement des compétences et inclusion numérique

La formation aux compétences numériques est essentielle pour assurer l’inclusion de toute la population gabonaise dans cette transition numérique. Le ministre Bonjean Mbanza a insisté sur l’importance de préparer les jeunes et les entrepreneurs gabonais aux défis technologiques de demain : « La réussite de Gabon Digital repose sur les compétences de notre jeunesse. C’est pourquoi nous mettons en place des centres de formation numérique pour équiper les jeunes et les entrepreneurs des compétences nécessaires pour prospérer dans un monde de plus en plus digitalisé ».

Le Premier ministre lors de son allocution

En créant des centres de formation et en soutenant des programmes d’apprentissage, Gabon Digital souhaite réduire les inégalités d’accès aux compétences et permettre à tous de participer activement au développement numérique du pays.

Soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat numérique

L’un des objectifs phares de Gabon Digital est de renforcer l’innovation en soutenant l’entrepreneuriat local dans le secteur des technologies. Le ministre a précisé : « Notre ambition est de faire du Gabon un hub régional de l’innovation numérique. En soutenant les start-ups et les jeunes entreprises, nous donnons aux Gabonais les moyens de créer, d’innover et de bâtir l’économie de demain ».

Le programme prévoit la création de fonds de soutien et l’accès à des technologies avancées pour encourager les start-ups et les entrepreneurs à contribuer à un écosystème technologique solide. Ce soutien sera essentiel pour développer des projets innovants et attirer des investisseurs étrangers au Gabon.

Sécurité et régulation des données

Avec l’expansion des services numériques, la sécurité des données et la régulation sont devenues des priorités. Le Premier ministre a souligné l’importance de garantir un environnement sûr et régulé pour les utilisateurs : « Pour que Gabon Digital soit un succès, il est essentiel de protéger les données des Gabonais et de créer un cadre de régulation robuste, qui inspirera la confiance dans les services numériques ».

En élaborant des normes de cybersécurité et de protection des données, Gabon Digital vise à créer un environnement numérique sécurisé et propice à l’innovation. Ce cadre réglementaire renforcera la confiance des utilisateurs tout en favorisant une utilisation responsable des technologies.

Un projet d’avenir pour un Gabon moderne et connecté

Gabon Digital se veut être un modèle de transformation numérique pour l’Afrique centrale. En combinant des infrastructures de qualité, une administration plus accessible, des compétences renforcées, un soutien à l’innovation et une régulation efficace, le programme pose les bases d’un développement durable et inclusif. Comme l’a conclu Bonjean Mbanza : « Gabon Digital est un projet visionnaire. C’est en construisant un écosystème numérique solide et en investissant dans notre capital humain que nous créerons un Gabon moderne, connecté et inclusif. »

Un partenariat stratégique avec la Banque mondiale

La Banque mondiale joue un rôle essentiel dans ce projet en fournissant un soutien financier conséquent. Ce partenariat permettra non seulement de financer les infrastructures, mais aussi d’assurer que les réformes nécessaires au succès de Gabon Digital soient mises en œuvre. Le Premier ministre a remercié la Banque mondiale pour sa confiance, ajoutant que cette collaboration représente une étape cruciale pour le développement du Gabon.

Le lancement de Gabon Digital, ce mardi 5 novembre, marque donc le début d’un nouvel horizon pour le Gabon, où le numérique deviendra un vecteur de croissance économique et d’amélioration du bien-être pour tous les Gabonais.