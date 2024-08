Niger : la circulation entre la capitale et d’autres villes du pays interrompue

De graves inondations causées par de fortes pluies ont provoqué l’interruption des liaisons routières entre la capitale, Niamey, et plusieurs villes du sud-ouest du pays,

En raison de la montée des eaux, la circulation sur les routes reliant Niamey à des villes comme Dosso, Collo et Filingué est actuellement impossible.

Le ministère des Transports a assuré que des mesures avaient été prises pour relancer la circulation dans les plus brefs délais. Des inondations ont été signalées dans les huit régions du Niger, y compris Niamey. La saison des pluies au Niger dure de juin à septembre.

Ces derniers temps, les inondations ont touché plusieurs autres pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, notamment le Niger, la Guinée, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Liberia, le Mali, le Nigeria, le Togo et le Tchad. Au total, plus de 700.000 personnes ont été touchées, selon l’ONU.