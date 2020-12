Naviguez en toute sécurité sur internet lors de vos déplacements

Il y a longtemps que nous avons cessé d’utiliser l’internet uniquement à la maison. Avec un smartphone et un ordinateur portable, vous pouvez être en ligne presque partout. Mais surfez-vous en toute sécurité ?

Entre vos quatre murs, vous êtes en sécurité, du moins lorsqu’il s’agit d’utiliser internet. Si vous protégez votre routeur et votre réseau Wifi par des mots de passe sécurisés, vous n’aurez guère à craindre que des pirates informatiques n’accèdent à votre ordinateur et à votre smartphone. Mais qu’en est-il lorsque vous êtes en déplacement ?

Bien choisir la façon de se connecter

La situation est quelque peu différente lorsque l’on surfe en-dehors de la maison. Les points d’accès publics, gérés par les municipalités ou le restaurant où vous mangez, ont généralement un mot de passe pour tous les utilisateurs ou sont librement accessibles.

Cela signifie que chaque smartphone, tablette et ordinateur portable qui se connecte à ce wifi peut être reconnu et devient donc vulnérable. C’est pourquoi vous devez désactiver le partage de réseau et l’accès à vos fichiers. Vous pouvez trouver ces paramètres sous les rubriques « Panneau de configuration », « Réglages » ou « Préférences système ».

Utiliser un tunnel de données VPN

Si vous surfez beaucoup en vous déplaçant et transmettez non seulement des messages personnels mais aussi de grandes quantités de données confidentielles, vous pouvez crypter votre trafic de données avec un réseau privé virtuel (VPN). Toutes les données sont cryptées avant d’être envoyées et acheminées par une sorte de tunnel de données vers le serveur d’un fournisseur de services et vous pourrez alors naviguer anonymement . Pour les utilisateurs privés, il existe un certain nombre de fournisseurs de VPN fiables tels que NordVPN, Hotspot Shield ou TunnelBear. Les VPN gratuits sont généralement limités en termes de vitesse ou de volume de données, les services illimités coûtent environ cinq à dix euros par mois.

Rappelez-vous : dans les réseaux Wifi ouverts, même le trafic de données n’est pas spécialement sécurisé. Les pirates informatiques peuvent lire les requêtes de recherche sur les pages Internet ou les e-mails avec très peu d’efforts. Vous ne devriez alors jamais envoyer de courriels contenant des données sensibles, telles que des coordonnées bancaires ou des numéros de carte de crédit, sur de tels réseaux publics, sauf si vous passez par un VPN fiable.

A propos des services bancaires ou des achats en ligne sécurisés sur les réseaux publics

Vous pouvez utiliser les services bancaires en ligne ou faire des achats en utilisant les réseaux wifi publics à condition de respecter quelques règles aussi simples qu’importantes. Par exemple, la connexion à la banque ou au commerçant en ligne doit être sécurisée par un « cryptage » - reconnaissable au symbole du cadenas dans la ligne d’adresse du navigateur. L’adresse (URL) elle-même doit alors commencer par « https ».

Le réseau mobile (3G, 4G) est plus sûr que les réseaux publics

Certes, surfer avec votre forfait mobile vous coûtera plus cher qu’avec un réseau wifi public, mais c’est plus sûr. Sur les réseaux de données mobiles, la connexion entre le smartphone et le point d’accès mobile est isolée ce qui la rend moins vulnérable et plus difficile à intercepter.

Communiquer en toute sécurité

Du point de vue sécurité, vous pouvez utiliser sans hésitation des messageries comme WhatsApp, Facebook Messenger ou iMessage. Le leader du marché WhatsApp et la plupart des autres fournisseurs cryptent les messages et les fichiers entre l’expéditeur et le destinataire afin qu’aucun tiers non autorisé ne puisse les lire. Toutefois, les fournisseurs de services peuvent voir et analyser le contenu des messages.

Les lacunes en matière de sécurité se comblent simplement

Même s’ils sont une nuisance pour beaucoup, les mises à jour contribuent à la sécurité de vos données en corrigeant les erreurs et les vulnérabilités des smartphones, des tablettes, etc. Maintenez donc toujours les applications et le système d’exploitation de vos appareils à jour pour que toutes les failles de sécurité soient corrigées le plus rapidement possible.