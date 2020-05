Lord Ekomy Ndong s’offre un double album pour son grand retour dans les bacs !

Trois ans après l’album « La théorie des cordes », le rappeur gabonais Lord Ekomy Ndong a créé la surprise en annonçant la sortie de deux nouveaux opus qui connaissent déjà un franc succès : « Petit mutant dans son coin » et « Toujours autant dans son coin ». Lancées en avant-première sur une plateforme gabonaise de vente en ligne, les deux galettes ont déjà battu des records de vente en seulement une semaine. Un lancement tambours battants !

L’un des rappeurs du célèbre groupe Movaizhaleine est de nouveau dans les bacs. Lord Ekomy Ndong n’a pas chômé durant ce temps, nous revient avec un double album de 19 titres, annoncé au terme de sa confrontation à son ancien rival Ba’Ponga (ex Raaboon) lors du Catalogue challenge du 3 mai dernier. Le rappeur engagé signe avec « Petit mutant dans son coin » et « Toujours autant dans son coin » des textes toujours aussi emprunts de la question noire, de l’africanité et de nos réalités quotidiennes.

Un double album qui a créé la surprise chez les mélomanes qui se sont rués en ligne pour l’acheter en masse sur la plateforme de vente en ligne GStore Music où le produit a été disponible en avant-première mondiale. En seulement une semaine d’exploitation, ce ne sont pas moins de 804 de ces albums qui ont été écoulés en ligne pour des recettes estimées à plus de 3 millions de nos francs. Un démarrage au mérite de l’artiste qui aborde divers thèmes dans ce double opus.

La vidéo du premier extrait de ce double album

En écoutant lesdits albums, l’on se rend bien vite compte qu’aucun bouleversement n’a eu raison de ce parolier intrépide, fidèle aux instruments traditionnels de son terroir et à ses sources d’inspirations que sont la terre-mère. Ces albums précédents que sont « L’Afrikain » (2003), « Ibogaïne » (2011) et « La théorie des cordes » (2017) sont bien encore là pour en témoigner.

Le rappeur-producteur demeure un fervent défenseur du retour aux origines avec des titres comme « Me Nga Ka », « Anges gardiens » ou encore l’ardent défenseur de l’essor identitaire du continent africain sur « Princesse d’Afrique » en duo de sa fille, « Odzambogha » et « Pyramides ». Mais aussi l’ardent dénonciateur des déviations de nos sociétés actuelles « Tshabuz » et « Qui cherche trouve ». Lord Ékomy Ndong se met également à nu et se livre sans détours dans ce voyage entre deux pôles sur « Donc ce n’est pas fini », « Ces petites choses simples », « Petit mutant dans son coin ».

Coté collaboration, il faudra compter sur la présence de ses compères Mâat Seigneur Lion, Chef Keza, Wonda Wendy, Kipay ou encore Rodzeng, bien présents sur ce double album. De raisons et d’autres de s’offrir sans attendre « Petit mutant dans son coin » et « Toujours autant dans son coin » déjà disponible sur l’ensemble de plateforme d’achats et d’écoute en streaming à travers le monde !