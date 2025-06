No Limit Dance Studio enflamme le Palais des Sports pour son grand show de fin d’année

C’est devant un public conquis que la compagnie No Limit Dance Studio a présenté, ce dimanche 15 juin, son traditionnel spectacle de fin d’année au Palais des Sports de Libreville. Un événement désormais incontournable, à l’heure où l’année scolaire 2024-2025 touche à sa fin et laisse place aux réjouissances.

Comme chaque année, les élèves de l’école de danse fondée par Micka Tsinga ont offert un show de haut niveau, mêlant technique, créativité et émotion. Près de 200 enfants, de la maternelle au lycée, issus des antennes de Libreville et d’Akanda, ont fait vibrer la scène à travers des chorégraphies parfaitement maîtrisées, une scénographie soignée et une énergie communicative.

Une célébration en couleurs… et en émotions

Pendant plus de deux heures, le public a assisté à une soixantaine de chorégraphies, alternant danses traditionnelles gabonaises, hip-hop, danse classique et contemporaine. Une diversité saluée par des spectateurs venus nombreux, notamment les familles des jeunes danseurs.

Un spectacle époustouflant

Moment fort de la soirée : la célébration de la fête des Pères, mise en scène avec tendresse et humour. Les enfants ont tenu à rendre hommage à leurs pères, qu’ils ont rejoints sur scène pour un final festif et chaleureux.

Huit mois de préparation

Ce spectacle, fruit de huit mois de travail intensif, est le résultat de l’engagement d’une équipe pédagogique soudée. « À travers cet événement, nous voulons promouvoir la culture et montrer que la danse est un formidable outil d’épanouissement pour les enfants », souligne Micka Tsinga, directrice de No Limit Dance Studio.

Le show donné par les enfants de la troupe

Fidèle à sa vision, la chorégraphe et danseuse professionnelle souhaite également impliquer davantage les parents dans le développement artistique de leurs enfants.« La danse est bien plus qu’un loisir. C’est une discipline qui inculque la rigueur, le respect, la confiance en soi ».

Micka Tsinga, figure majeure de la scène culturelle gabonaise

Danseuse, formatrice et entrepreneure, Micka Tsinga est une figure emblématique de la culture au Gabon. Elle dirige deux structures : No Limit Dance Studio et No Limit Dance N’Chill, et intervient dans plusieurs établissements scolaires. Depuis 2006, elle a participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux, parmi lesquels le FESMAN de Dakar, le FESIDAL, le Festival Akini A Loubou, ou encore la CAN 2012, où elle a officié comme assistante chorégraphe.

L’initiatrice répondant aux questions de la presse

Elle a également été vice-présidente chargée de la culture au sein du Conseil national de la jeunesse gabonaise, et a reçu le Prix honorifique de la Fédération gabonaise de danse urbaine (FEGADU) pour son engagement. Aujourd’hui, elle collabore avec diverses structures publiques et privées, dont le ministère de la Culture, l’Institut français du Gabon, Sobraga, AFJ Production, l’École des Sables, ou encore Danses Fée. Son ambition : faire rayonner l’art gabonais au-delà des frontières.

Rendez-vous en 2026

Forte de cette réussite, l’équipe de No Limit Dance Studio donne d’ores et déjà rendez-vous au public pour une nouvelle édition en 2026. Et si l’on en croit l’enthousiasme de la salle et la ferveur des élèves, la danse a encore de beaux jours devant elle à Libreville.

Le public venu nombreux