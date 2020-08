Les retraits Mobicash désormais possible sans carte dans le réseau BGFIBank Gabon

Bonne nouvelle pour les clients Mobicash, le service mobile money de l’opérateur Gabon Telecom. Le leader de la téléphonie mobile au Gabon, a indiqué ce mardi dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, s’être associé au réseau bancaire de BGFIBank Gabon pour améliorer la vulgarisation du produit Mobicash et simplifier les opérations à ses clients.

Le retrait Mobicash via la plateforme GAB BGFIBank, est un service innovant qui permettra aux abonnées Gabon Telecom disposant d’un compte Mobicash (portefeuille électronique) de retirer de l’argent en liquide sans carte, dans les distributeurs automatiques de l’ensemble du réseau GAB de BGFIBank Gabon, en toute sécurité.

Un visuel de l’entreprise sur cette innovation

BGFIBank est un groupe bancaire basé au Gabon, et actif dans dix pays africains. C’est le principal groupe bancaire d’Afrique centrale. BGFI BANK compte aujourd’hui plus de 85 automates répartis sur l’ensemble du territoire national, (Libreville, Lambaréné, Franceville, Moanda, Port-Gentil et Oyem, NKOK…).

La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité illustre l’engagement de Gabon Telecom pour l’amélioration continue des services offerts à ses abonnés, mais surtout leur satisfaction.

Ainsi donc, les clients pourront en dehors des nombreux points de vente Mobicash et revendeurs retirer leur argent sans carte. Selon 3 modes opératoires :

2 parcours simplifiés à partir du menu USSD *555#

A partir d’un DAB (Distributeur automatique de billets) BGFI

Cette nouvelle solution apportera des avantages certains dont, le plus important sera d’offrir aux usagers une disponibilité suffisante de liquidités directement dans tous les GAB BGFIBank Gabon 24h/24 et 7j/7.

Les plafonds des opérations sont … minimum et …. au maximum. Les coûts des transactions s’élèvent à 3% pour les opérations partant de 5000 à 165 000 et un plafond de 5000 au-delà de 165 000 Fcfa.

Ce nouveau service vient élargir la gamme des produits proposés par MOBICASH qui ne cesse de surprendre agréablement ses usagers par la diversité, la générosité de ses offres et la sécurité des transactions.