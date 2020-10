Le budget 2021 du Gabon sera en baisse de 12% et se situerait à 2 681,5 milliards !

Le gouvernement a fixé mardi le budget prévisionnel du Gabon pour l’année 2021. Selon le projet de loi de finances initiale présenté hier en conseil des ministres virtuel par le ministre du Budget et des Comptes publics, le budget 2021 du pays devrait se situer à 2 681,5 milliards FCFA (3 047,1 milliards de FCFA en 2020) soit une baisse de 12% par rapport à l’année 2020 de l’ordre de 365,6 milliards.

Selon les autorités gabonaises, ce budget équilibré en ressources et en charges, a été établi sur la base de 5 facteurs : une production pétrolière attendue de 10,5 millions de tonnes, un prix du baril de pétrole à 41 dollars US, des exportations de manganèse de 8 180,2 milliers de tonnes, une production de bois débité de 1 061,3 milliers de mètres cubes et, un taux de change du dollar américain en francs cfa de 580 FCFA/USD.

Selon ces projections, le Gabon table sur des recettes budgétaires de 1 874,4 milliards FCFA (1501,8 milliards FCFA en 2020) et des ressources de trésorerie et de financement de 807,0 milliards FCFA (1 545,3 milliards FCFA). Si ces deux dernières sont en baisse, ce ne sera pas le cas des dépenses et les charges de trésorerie. Le gouvernement prévoit de des dépenses de 2 043,5 milliards de FCFA (1 900,5 milliards de FCFA en 2020) soit une hausse de 143,1milliards de FCFA.

Près de la moitié de ce futur budget concerneront les dépenses de fonctionnement évaluées à 1 111,2 milliards FCFA (1.106,8 milliards FCFA en 2020), le règlement de la dette du pays chiffrée à 272,9 milliards FCFA (276,5 milliards FCFA en 2020) et les dépenses d’investissement de l’ordre de 483,4 milliards FCFA (380 milliards FCFA en 2020).