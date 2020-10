Un nouveau conseil des ministres virtuel convoqué pour ce mardi matin à Libreville

Dix jours seulement après le précédent conseil des ministres tenu le 2 octobre au Gabon, les membres du gouvernement devront à nouveau se retrouver ce mardi matin à 10h00 par visioconférence, dans leur bureau respectif, autour d’Ali Bongo. C’est ce qu’indique un communiqué du protocole d’Etat parvenu ce lundi soir à la rédaction d’Info241.

Après les décisions prises lors du conclave du 2 octobre, cet énième conseil des ministres devrait se pencher sur la rentrée scolaire du 9 novembre à venir et sur les mesures Covid-19 du gouvernement décriées dans l’opinion. Parmi elles le couvre-feu et la fermeture des lieux de culte qui fait débat. Des sujets chauds où les solutions du gouvernement sont plus qu’attendues.

Rendez-vous ce mardi pour connaitre les solutions du gouvernement à toutes ces problématiques même si, de nouvelles nominations individuelles seront elles aussi attendues.