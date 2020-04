L’état d’urgence prorogé, le gouvernement rallonge le confinement du Grand Libreville

Alors que le confinement du Grand Libreville courait à sa fin ce lundi 27 avril à minuit, le gouvernement gabonais qui, a obtenu samedi l’accord de prorogation de l’état d’urgence de 15 jours, a annoncé tardivement ce dimanche le rallongement du confinement du Grand Libreville. Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, les habitants de Libreville, Akanda, Owendo, Ntoum et de la Pointe Denis sont de nouveau appelés à rester confinés chez eux. De « nouvelles modalités » à ce confinement seront annoncées ce lundi après-midi par le Premier ministre.

Alors que les autorités gabonaises peinent à assurer le respect des mesures barrières auprès des populations en raison notamment de la mauvaise organisation de la distribution des denrées alimentaires via des kits et des bons d’achat dans des magasins du groupe CECAGADIS, le confinement du Grand Libreville a sans surprise été prolongé. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche soir le ministère de l’Intérieur via un communiqué envoyé aux médias.

Une file d’attente devant un magasin du réseau CECAGADIS

« L’état d’urgence ayant été prorogé, le confinement du grand Libreville est maintenu dans sa forme actuelle jusqu’à l’énoncé par le gouvernement des nouvelles modalités au cours d’une communication prévue ce lundi 27 avril 2020 », avance le communiqué qui ne précise aucune durée à ce confinement de la capitale gabonaise. Gabon24, proche du palais présidentiel, précise qu’il devrait courir jusqu’au 11 mai. Ce, alors que l’état d’urgence renouvelé, prendra fin le 9 mai prochain.

Du communiqué du ministère de l’Intérieur, il ressort que de « nouvelles modalités » soient annoncées ce lundi à 14 par la primature qui a convié la presse à l’auditorium de l’immeuble Arambo, abritant les services de plusieurs ministères. Cette rencontre entre la presse et les membres du gouvernement sera l’occasion choisie par les autorités pour faire de nouvelles annonces liées aux « mesures présidentielles et gouvernementales de lutte contre le Covid-19 », souligne la primature.