Coronavirus : l’état d’urgence prolongé au Gabon jusqu’au 9 mai prochain !

Comme Info241 vous l’annonçait déjà hier, le gouvernement gabonais qui voulait prolonger l’état d’urgence de 3 mois, n’a pas eu l’accord des élus de la Chambre basse du parlement. Finalement, il ne sera prolongé que de 15 jours, comme l’a annoncé ce samedi soir le ministre de la Communication, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, dans un communiqué. Celui-ci courra donc jusqu’au 9 mai prochain.

Les Gabonais ne sont pas prêts de sortir de l’état d’urgence dans lequel les autorités ont notamment décidé de restreindre certaines de leurs libertés individuelles. Le gouvernement Nkoghe Bekale réuni en conseil des ministres vendredi par visioconférence avec Ali Bongo, avait voulu obtenir une prorogation de trois mois de l’Assemblée nationale. Ce qu’elle aura refusé pour rester conforme à la Constitution.

Le communiqué du gouvernement du 25 avril

La demande législative qui n’a pas donc totalement trouvé preneur à l’Assemblée nationale qui a certes donné ce samedi son aval pour sa prolongation, mais pas dans les termes souhaités par l’exécutif. Ce sera donc 15 jours et non trois mois comme l’avait souhaité Ali Bongo et ses ministres vendredi. Cette décision de prorogation avait été actée lors d’un second conseil des ministres virtuel, en prenant soin de pas évoquer la durée sollicitée des parlementaires.

C’est finalement ce soir que les autorités ont officialisé cette prolongation de l’état d’urgence dans un communiqué laconique du porte-parole du gouvernement. Celui-ci entrera en vigueur ce dimanche à 00h pour de nouveau 15 jours. Rappelons que celui-ci avait initialement été pris le 9 avril dernier, dans les mêmes conditions. Une décision qui assure donc la prolongation du confinement du Grand Libreville, principale incidence de cet état d’urgence.