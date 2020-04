Les députés gabonais refusent l’état d’urgence de 3 mois du gouvernement !

Ali Bongo et son gouvernement ont essuyé vendredi un sacré revers de l’Assemblée nationale pourtant en majorité du parti au pouvoir. Réunis hier en procédure d’urgence, le gouvernement gabonais qui voulait une prolongation de 3 mois de l’état d’urgence s’est heurté au refus des députés. L’Etat d’urgence ne sera ainsi prolongé que de 15 jours et couvrira donc jusqu’au 9 mai prochain.

Après que le conseil des ministres ait validé par visioconférence la prorogation de l’état d’urgence, cette décision a ensuite été soumise aux députés hier après-midi pour recueillir leur approbation, révèlent nos confrères de l’AGP. Les choses ne se sont finalement pas passées comme prévu pour le gouvernement qui réclamait une prorogation de 3 mois au lieu des 15 jours prévus par la Constitution.

« L’adoption par les parlementaires de ce projet de loi est une réponse à la survenance de la Pandémie de Covid-19 à travers le monde et les risques de propagation de celle-ci à l’ensemble de la population gabonaise », a s’est falicité Erlyne Antonela Ndembet-Damas qui intervenait au nom du Premier ministre, Julien Nkoghé Békale, absent de l’hémicycle durant le vote.

Les députés, dont 107 présents, ont adopté à l’unanimité le texte mais en ayant bien pris soin de retoquer la durée proposée par Ali Bongo et sa ministre de Justice. Le texte final adopté hier, a été pris en application de l’article 50 de la Constitution et de l’article 4 de la loi 11/90 du 16 novembre 1990 relative à l’état d’urgence. Un revers qu’a tenté de minimiser l’exécutif qui voulait ainsi imposer l’état d’urgence trois mois de plus aux populations.