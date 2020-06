Crise en Libye : l’Égypte se dit prête à intervenir « directement »

Une avancée des forces du Gouvernement libyen d’union nationale (GNA) vers la ville de Syrte pourrait déclencher une intervention militaire "directe" de l’Égypte, a averti samedi son président, Abdel Fattah Al-Sissi. Les forces du GNA, qui ont repris le contrôle de l’ensemble du nord-ouest de la Libye avec l’appui d’Ankara, ne font pas mystère de leur ambition de reprendre Syrte, verrou stratégique vers l’est, au maréchal Haftar.

Ce dernier, soutenu par l’Égypte, les Émirats Arabes Unis et la Russie, n’a cessé ces dernières semaines d’essuyer des revers sur le terrain, qui ont signé l’échec de son offensive sur Tripoli, lancée en avril 2019. Le GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, a dénoncé une “ingérence dans les affaires (internes) et une menace grave pour la sécurité nationale de la Libye” et la “paix internationale”, par la voix de Mohamad Amari Zayed, membre du Conseil présidentiel du GNA.