Chadwick Boseman, la jeune star électrique qui a fait preuve de tant de vitalité en tant que vedette de films tels que Black Panther, est mort vendredi 28 août à l’âge de 43 ans. Il s’est éteint « chez lui dans la région de Los Angeles avec sa femme et sa famille à ses côtés », a indiqué son attaché de presse.

Le communiqué de la famille sur sa disparition

L’acteur savait qu’il souffrait d’un cancer du côlon depuis quatre ans, selon un communiqué de sa famille, qui salue « un vrai combattant ». « Il n’avait jamais parlé publiquement de son diagnostic », relève de son côté le magazine, tout en notant que « sa mort survient alors que (les États-Unis) se préoccupent de la justice raciale ». « Ce fut l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther », a notamment précisé sa famille dans le communiqué.

Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille de Chadwick Boseman. Son héritage vivra pour toujours. pic.twitter.com/lcuigzhM62 — Marvel FR (@MarvelFR) August 29, 2020

L’hommage de Marvel à l’acteur

Le film Black Panther où Chadwick Boseman tenait le premier rôle, avait généré plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office. Avant ce rôle, le plus important de sa carrière, il avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans 42 de Brian Helgeland et le chanteur James Brown dans Get on Up de Tate Taylor. Plus récemment, il était apparu dans Da 5 Bloods de Spike Lee. Chadwick Boseman devait en outre reprendre le rôle de T’Challa dans un deuxième opus de Black Panther prévu pour 2022.