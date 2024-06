Éliminatoires Mondial 2026 : le Gabon à la 2e place du groupe F à l’issue de la 3e journée

À l’issue de la troisième journée des éliminatoires pour le Mondial 2026, le Gabon se maintient à la deuxième place du groupe F, malgré sa défaite face à la Côte d’Ivoire (1-0) vendredi soir. Les Panthères comptent six points et restent dans la course grâce à la contre-performance de leurs concurrents directs. Prochain match ce match ce mardi à Franceville face aux Scorpions de Gambie.

Lire aussi >>> Mondial 2026 : Les Panthères du Gabon butent sur les Éléphants de Côte d’Ivoire Ce revers contre les Éléphants, leaders du groupe avec neuf points, aurait pu être plus préjudiciable pour les Gabonais. Cependant, le nul (1-1) entre le Kenya et le Burundi samedi a joué en leur faveur. Le Kenya, troisième avec quatre points, et le Burundi, quatrième également avec quatre points, n’ont pas réussi à capitaliser sur le faux pas du Gabon. Classement du groupe F à l’issue de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2016 Position Équipe Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts Pour Buts Contre Différence de buts 1 Côte d’Ivoire 9 3 3 0 0 6 1 +5 2 Gabon 6 3 2 0 1 4 2 +2 3 Kenya 4 3 1 1 1 3 3 0 4 Burundi 4 3 1 1 1 2 2 0 5 Gambie 3 3 1 0 2 6 5 +1 6 Seychelles 0 3 0 0 3 1 9 -8 De leur côté, les Gambiens, cinquièmes avec trois points, ont repris espoir en écrasant les Seychelles 5-1, derniers sans aucun point. Cette victoire leur permet de rêver à une remontée dans le classement. La prochaine journée, prévue mardi prochain, sera déterminante pour les Panthères qui accueilleront la Gambie. Une victoire serait cruciale pour consolider leur place dans le groupe et se rapprocher d’une qualification historique. Les autres rencontres verront la Côte d’Ivoire affronter le Kenya à 14h00, et les Seychelles défieront le Burundi à 20h00. Ces matchs pourraient rebattre les cartes dans ce groupe F où chaque point compte dans la course vers le Mondial 2016.