Crise de l’électricité au Gabon : Plan de délestage de la SEEG de ce samedi pour le Grand Libreville

Depuis cette semaine, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) met à jour quotidiennement un plan de délestage pour parer à ses difficultés de production d’électricité. Pour ce samedi 7 septembre plusieurs quartiers du Grand Libreville sont à nouveau concernés.

Les interruptions de courant concernent plusieurs tranches horaires, débutant dès 09h00 et se prolongeant jusqu’à 09h00 le lendemain. De 09h00 à 12h00, les zones touchées incluent des secteurs tels que le Carrefour Léon Mba, Sainte Marie, et le camp de police. Entre 12h00 et 15h00, des quartiers comme Baraka, Glass, et la zone industrielle seront également privés d’électricité. Le délestage se poursuivra dans les secteurs du PK9, PK12, Bélé rail, et Nzong de 15h00 à 18h00.

Les coupures continueront de 18h00 à 21h00, impactant des zones stratégiques telles que Nkembo, la Peryie, le Lycée d’État et plusieurs autres quartiers résidentiels et commerciaux. Enfin, la tranche de 21h00 à 00h00 affectera des zones comme Angondjé et Ambowé. Cette planification permet aux habitants de s’organiser, alors que la SEEG cherche à résoudre les contraintes techniques actuelles.

Voici les zones concernées par ces coupures, réparties en plusieurs tranches horaires :

De 09h00 à 12h00 :

Ancien combattants

Carrefour Léon Mba

État-major marine

Camp de police

Sainte Marie

Géant CKDO

De 12h00 à 15h00 :

Baraka

Glass

Toulon

Plaine Niger

Zone industrielle

CEDOC

Belle vue 2

Apostrophe

Michel marine

Camp Baraka

Derrière la prison

Gué-Gué

Bas de Gué-Gué

Haut de Gué-Gué

Kalikak

Hôtel Radisson

Lycée N. Léon Mba

Terrasses de l’Estuaire

Pavillon

De 15h00 à 18h00 :

Camp de gendarmerie du PK9

Bangos

PK10

PK11

PK12

Melen

Bizango

Bikalé rail

Nzong

Nouvelle route

Essassa

Immeuble ABC

Lac bleu

Montalier

Nzeng Ayong

Carrefour GP

Nouvelle Cité

Draggages

Chantiers modernes

De 18h00 à 21h00 :

Nkembo

La Peyrie

Sotéga

Rio

Atongabé

Cocotier

Atsibé ntsos

Avea

Kinguélé

Promo Gabon

La Campagne

Port minéralier

Owendo

ESCAP

SETRAG

Port Owendo

Soving

CIMAF

COMILOG

Gare d’Owendo

Oloumi

Lalala à gauche

Awendjé

Kinguélé

Lalala Dakar

Gabon Store

Fopi

Plein ciel

Ozanagué

Cité Damas

Bissegué

Beau Séjour

Mindoubé 1, 2, 3

Lycée d’État

Zone sablière

Zone cocotier derrière le Radisson Blu

Tropicana

Zone Tahiti

Volex Express

Ministère des Ressources humaines

OCY

Conseil Économique et Social

BAD

Station Petro Gabon Charbonnages

Lac Bleu

Palais de Justice

Rond-point de la Démocratie

Boulevard Triomphal

CCF

Casino Mbolo

Affaires Étrangères

De 21h00 à 00h00 :

Angondjé

Cap Caravane

Château d’eau d’Angondjé

Avorbam

Résidence NAM

Alibandeng

Okala

Mikolongo

Kiliba

Cité de la Marine

Immeuble Cocody

Ambowé (école publique)

Nombakélé

Centre-ville

De 00h00 à 03h00 :

Ancien combattants

Carrefour Léon Mba

État-major marine

Camp de police

Sainte Marie

Géant CKDO

Baraka

Glass

Toulon

Plaine Niger

Zone industrielle

CEDOC

Belle vue 2

Apostrophe

Michel marine

Camp Baraka

Derrière la prison

Gué-Gué

Bas de Gué-Gué

De 03h00 à 06h00 :

Bas de Gué-Gué

Haut de Gué-Gué

Kalikak

Hôtel Radisson

Lycée N. Léon Mba

Terrasses de l’Estuaire

Pavillon

De 06h00 à 09h00 :