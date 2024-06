Coupure d’électricité monstre au stade de Franceville hier : la SEEG plaide non coupable !

La seconde période de la rencontre de mardi soir entre les Panthères du Gabon et les Scorpions de Gambie a été entachée par une coupure d’électricité monstre d’une trentaine de minutes. Alors que beaucoup imputaient la responsabilité de ce couac à la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), l’entreprise a, par communiqué hier soir, réfuté ces accusations et au contraire, aurait sauvé la rencontre de football.

Lire aussi >>> Mondial 2026 : Le Gabon renverse la Gambie et s’offre une victoire précieuse à Franceville Les supporters des Panthères du Gabon et des Scorpions de Gambie ont été surpris par une coupure d’électricité alors que la seconde période de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 opposait les deux nations au Stade de Rénovation de Franceville (Haut-Ogooué). Un délestage qui a laissé libre cours à plusieurs interprétations dont la responsabilité de l’unique opérateur d’électricité national. Un internaute filmant la scène Non ! a rétorqué l’entreprise hier soir via un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. "La SEEG tient à apporter les précisions suivantes : lors des matchs internationaux, les stades de football ne sont pas alimentés par les réseaux domestiques (réseau SEEG)", précise l’entreprise d’État pour se dédouaner de la survenue de cet incident qui a plongé les spectateurs et les téléspectateurs du monde entier dans la confusion. « Aussi, compte tenu des défaillances enregistrées au niveau des groupes autonomes qui assurent l’alimentation du stade, la SEEG a été exceptionnellement sollicitée pour assurer l’éclairage du stade depuis son réseau électrique. L’électricité a été rétablie à 21h45 », martèle le communiqué qui persiste et signe que « les défaillances techniques observées à l’entame de la 2ème mi-temps ne sont pas du fait de la SEEG ». Voilà qui a le mérite d’être clair.