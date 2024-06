Mondial 2026 : Le Gabon renverse la Gambie et s’offre une victoire précieuse à Franceville

Lors de la 3e journée, les Panthères du Gabon subissaient une défaite amère face à la Côte d’Ivoire à Korhogo, s’inclinant 1-0. Cependant, ce mardi soir, les hommes de Thierry Mouyouma ont montré un tout autre visage en triomphant de la Gambie avec un score serré de 3-2 au stade de la Rénovation de Franceville. Cette victoire cruciale lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 redonne espoir aux supporters gabonais. Un match interrompu par une coupure d’électricité d’une trentaine de minutes.

Dès le coup d’envoi, les Scorpions de la Gambie ont pris l’initiative, imposant leur rythme et montrant une détermination sans faille. Leur persévérance a payé à la 33e minute lorsque Yankuba Minteh a ouvert le score, plongeant le stade dans le silence. Malgré les efforts du trio offensif Bouanga - Aubameyang - Allevinah, le Gabon n’a pas réussi à égaliser avant la pause.

Aubameyang parmi les buteurs de cette soirée

Au retour des vestiaires, le discours de Thierry Mouyouma semble avoir fait effet. À la 52e minute, Jim Allevinah, récemment recruté par le SCO d’Angers, a redonné espoir aux siens en égalisant. Le public gabonais, électrisé, a poussé les Panthères à se surpasser. À la 70e minute, Pierre-Emerick Aubameyang, fidèle à sa réputation, a donné l’avantage au Gabon. Deux minutes plus tard, Denis Bouanga a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but. La Gambie, malgré un sursaut d’orgueil matérialisé par un but d’Ebou Adams à la 79e minute, n’a pas réussi à renverser la situation.

Cette victoire permet au Gabon de totaliser 9 points, se positionnant juste derrière la Côte d’Ivoire dans le groupe F. Les Panthères montrent ainsi qu’elles sont prêtes à se battre jusqu’au bout pour décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. La route est encore longue, mais cette performance revitalisante est de bon augure pour la suite des éliminatoires.