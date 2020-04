Coronavirus : le cap du million de victimes bientôt atteint, alerte l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mercredi que le million de cas confirmés de Covid-19 dans le monde sera atteint dans les prochains jours, alors que la pandémie entre dans son quatrième mois. Le coronavirus connaît une escalade rapide partout dans le monde, a reconnu le directeur général de l’institution onusienne chargée de la santé mondiale.

« Au cours des cinq dernières semaines, nous avons assisté à une croissance quasi exponentielle du nombre de nouveaux cas, atteignant presque tous les pays, territoires et zones », a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse virtuelle organisée depuis le siège de l’OMS à Genève. « Le nombre de décès a plus que doublé la semaine dernière. Dans les prochains jours, nous atteindrons un million de cas confirmés et 50.000 décès », a-t-il annoncé.

Données mises à jour 2 avril 2020 à 07h03min Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 905 279 45 371 190 710 Gabon 21 1 1 Afrique 5 381 178 345 Europe 445 626 30 369 62 220 Cameroun 233 6 10 Centrafrique 3 0 0 Congo 19 0 0 Guinée équatoriale 15 0 1 RD Congo 109 9 3 Tchad 7 0 0 France 52 870 3 532 9 561 Etats-Unis 199 092 4 361 8 362 Chine 82 361 3 316 76 405 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

Le chef de l’OMS a, de nouveau, prévenu que la propagation du Covid-19 dans les pays en développement en Afrique et en Amérique centrale et du Sud pourrait avoir de graves conséquences sociales, économiques et politiques pour ces régions. « Il est essentiel de veiller à ce que ces pays soient bien équipés pour détecter, tester, isoler et traiter les cas, et identifier les contacts », a-t-il dit, se disant encouragé de voir que ces actions soient entreprises dans de nombreux pays « malgré des ressources limitées ».

Dr Tedros a reconnu que les mesures de confinement et de restriction des déplacements décidées par de nombreux pays peuvent aider à limiter la transmission du virus, mais qu’elles peuvent avoir des conséquences imprévues pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Il a appelé les gouvernements à mettre en place des mesures de protection sociale pour garantir aux personnes vulnérables la nourriture et d’autres éléments essentiels à la vie pendant cette crise.

Avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), l’OMS a demandé un allégement de la dette des pays en développement. Lundi, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) avait plaidé pour une annulation de la dette de ces pays pour un montant de 1.000 milliards de dollars.