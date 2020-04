Coronavirus : l’OMS regrette la décision des Etats-Unis de suspendre son financement

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a regretté mercredi la décision du Président américain, Donald Trump, de suspendre la contribution financière américaine à l’agence onusienne, qu’il accuse de mal gérer la pandémie de Covid-19.

« Nous regrettons la décision du Président des Etats-Unis d’ordonner l’arrêt du financement de l’OMS », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle à Genève.

Plus tôt dans la journée, le Dr Tedros avait indiqué sur son compte Twitter que la « seule préoccupation de l’OMS est d’aider tous les peuples à sauver des vies et à mettre fin à la pandémie de Covid-19 ».

Lors d’une conférence de presse mardi soir, le Président Trump a annoncé qu’il suspendait la contribution des Etats-Unis à l’OMS en raison de sa « mauvaise gestion » de la pandémie. Washington déplore en particulier que ses propres mesures face à la crise, notamment la fermeture progressive de ses frontières, aient rencontré une « vive résistance » de la part de l’OMS.

Selon M. Trump, les Etats-Unis contribuent à hauteur de « 400 à 500 millions de dollars par an » au budget de l’agence onusienne, contre environ 40 millions de dollars pour la Chine.

« Avec le soutien du peuple et du gouvernement des États-Unis, l’OMS s’efforce d’améliorer la santé d’un grand nombre de personnes parmi les plus pauvres et les plus vulnérables du monde », a insisté le Directeur général. En attendant, l’agence onusienne entend examiner « l’impact » sur son travail « de tout retrait de financement américain » et travaillera avec ses partenaires « pour combler tout déficit financier auquel elle sera confrontée. L’objectif est de garantir que le travail de l’OMS basée à Genève « se poursuive sans interruption ».