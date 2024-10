Classement FIFA : Les Panthères du Gabon perdent doublement encore une place en octobre

Les poulains de Thierry Mouyouma continuent de régresser au classement FIFA depuis juin dernier. Après avoir déjà perdu une place en septembre, les Panthères du Gabon ont à nouveau reballoté ce mois d’octobre en chutant à la 85e place mondiale. Une chute identique au plan continental puisque le Gabon passe de 16e le mois dernier à 17e africain. Des résultats en lien avec leurs récentes prestations lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, où le Gabon a fait jeu égal avec le Lesotho à Franceville le 11 octobre avant de prendre l’avantage, quatre jours plus tard, 2 buts à 0 lors du match retour à Durban.

La dégringolade des Panthères du Gabon au classement FIFA s’est maintenu encore ce mois. Malgré les 4 points glanés à l’issue de la double confrontation contre le Lesotho, le Gabon a à nouveau perdu une place en octobre, selon le classement dévoilé par l’instance faitière du football mondial ce 24 octobre. Une perte de vitesse qui se poursuit donc pour le onze gabonais dont la qualification ou pas se jouera lors des deux dernières journées du mois prochain. Un instantané de la rencontre du 11 octobre à Franceville contre le Lesotho Au plan mondial, le top 5 des nations de football reste aux mains de l’Argentine, suivie respectivement par la France, l’Angleterre, le Brésil et l’Espagne. En Afrique, le Maroc (13e mondial) domine toujours les débats suivi du Sénégal (20e mondial), de l’Égypte (30e mondial), du Nigeria (36e mondial) et de l’Algérie (37e mondial). Sur le plan sous-régional, le Cameroun (49e mondial) reste en tête, suivi de la RD Congo (57e mondial). Les 20 premières nations africaines au classement FIFA d’octobre 2024 : Rang Équipe Points Ancien Points Différence Résultats Derniers 14 Maroc 1676.14 1669.44 +6.7 W, W 21 Sénégal 1620.87 1623.34 -2.47 W, D 31 Égypte 1515.64 1502.34 +13.3 W, W 33 Côte d’Ivoire 1509.12 1499.69 +9.43 W, W 36 Tunisie 1504.86 1494.06 +10.8 W, W 39 Nigeria 1498.02 1498.93 -0.91 D, W 41 Algérie 1486.03 1474.13 +11.9 W, W 53 Cameroun 1458.51 1458.47 +0.04 D, W 54 Mali 1455.16 1456.74 -1.58 W, D 58 RD Congo 1416.91 1400.93 +15.98 W, W 59 Afrique du Sud 1415.07 1415.15 -0.08 W, D 63 Burkina Faso 1387.50 1375.16 +12.34 W, D 65 Cap-Vert 1379.17 1380.53 -1.36 W, L 70 Ghana 1360.43 1381.25 -20.82 D, L 82 Guinée 1298.30 1324.80 -26.50 L, L 84 Gabon 1292.88 1288.45 +4.43 W, L 85 Angola 1281.09 1255.65 +25.44 W, W 89 Bénin 1257.69 1254.18 +3.51 W, L 90 Ouganda 1257.64 1242.96 +14.68 W, D Le Gabon occupe ainsi la 3e place en Afrique centrale, suivi de la Guinée équatoriale (88e mondial), du Congo (120e mondial) et de la République centrafricaine (129e mondial), l’un des deux derniers adversaires du Gabon dans la course à la qualification en novembre. Pour rappel, le Gabon devra d’abord en découdre à Franceville avec l’ogre continental, le Maroc, le 15 novembre à 19h00, puis en déplacement trois jours plus tard contre la Centrafrique.