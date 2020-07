Ckilsenpensent : la suppression des examens scolaires CEPE et BEPC au Gabon

Quatorzième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : les gabonais et l’annonce de la suppression des examens scolaires CEPE et BEPC en raison de la crise du coronavirus et des effectifs pléthoriques.

Le gouvernement gabonais a annoncé le 30 juin que plusieurs examens de fin d’année n’auront pas lieu au Gabon en raison de la crise du coronavirus et des sureffectifs des établissements. Sont visés par cette décision de suppression le CEPE et le BEPC. La rédaction a fait circuler ses micros dans les quartiers de Libreville et Port-Gentil pour recueillir les avis des uns sur cette suppression annoncée par le gouvernement gabonais. #Ckilsenpensent : épisode 14 Propos recueillis par : Sandrine Ayang et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Grégoire Kelly Moundounga

Infographie : BC Graphics