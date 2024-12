86 CkilsEnPensent : les gabonais et le maintien du couvre-feu après le référendum

86e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Le maintien des horaires du couvre-feu après la tenue du référendum du 16 novembre".

Le gouvernement de la Transition a renforcé le 16 novembre le couvre-feu instauré après le coup d’État pour garantir un climat de sérénité et de sécurité pendant le référendum. Les horaires ont été ajustés : désormais, le couvre-feu débute dès minuit pour s’étendre jusqu’à 5 heures du matin, soit un début avancé de deux heures par rapport aux précédentes restrictions qui commençaient à 2 heures.

Malgré la fin du scrutin, ce couvre-feu reste en vigueur, impactant de nombreux secteurs de l’économie et limitant la mobilité des citoyens, ce qui suscite interrogations et frustrations dans la population. Pour certains, cette mesure, bien que préventive, semble peser sur le quotidien et ralentir les activités nocturnes essentielles, tout en perturbant la reprise normale des affaires.

Qu’en pensez-vous ? Ce couvre-feu est-il encore pertinent dans le contexte actuel ? En tant que citoyen gabonais, quelles mesures ou ajustements recommanderiez-vous pour un retour progressif à la normale tout en assurant la sécurité et la stabilité dans le pays ?

#CkilsEnPensent : épisode 86

Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics