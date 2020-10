Challenge One, le premier satellite tunisien sera lancé dans l’espace en mars 2021

Initialement prévu pour être déployé le 15 novembre 2020, Challenge One, le premier satellite 100% tunisien sera lancé dans l’espace le 20 mars 2021, fête nationale du pays. C’est ce qu’indique un communiqué du groupe privé tunisien Telnet Holding, parvenu hier à la rédaction d’Info241. Un report consenti en raison des répercussions la pandémie de coronavirus.

Le groupe confirme avoir finalisé, avec succès, tous les tests fonctionnels en plus de l’aboutissement d’un certain nombre de tests de lancement : « Challenge-One vient d’être remis à la société russe chargée de l’opération de lancement, lequel se fera via le lanceur spatial russe Soyuz 2, depuis une base au Kazakhstan ».

Entre 2018 et 2019, Telnet Holding avait conclu une série d’accords de coopération et de partenariat, entre autres, avec l’Agence spatiale russe Roscosmos, dans le cadre d’une nouvelle stratégie qui repose, selon le groupe technologique tunisien, sur l’investissement dans les technologies spatiales.