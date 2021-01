Cameroun : un violent accident de la circulation fait 53 morts et plus de 25 blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit au petit matin alentours de 4 heures ce mercredi à Dshang à l’ouest du pays, faisant 53 morts et plus de 25 blessés. Selon les témoins, l’incident s’est produit entre un camion citerne et un bus de transport.

Les riverains affirment que la violence du choc a provoqué l’explosion du camion-citerne. Les flammes, impressionnantes, ont embrasé ce qu’il y avait aux alentours, y compris le Bus gros porteur de 70 places.

La circulation sur la route de l’ouest Melong-Dschang, passant par la falaise est encore coupée. Selon des sources proches des services du gouverneur de cette région, plusieurs morts ont été complètement calcinées.