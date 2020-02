Awards de l’info™ : 45 jours pour élire les 12 meilleurs Gabonais de l’année 2019 !

C’est parti pour la 3e édition des Awards de l’info™ ! La rédaction d’Info241, Continental Com Corporate et leurs partenaires via le Comité des Awards de l’info™ ont lancé ce samedi à 9h00 la votation en ligne des Awards de l’info™ 2019. La compétition ouverte jusqu’au 7 avril 2020 à minuit, permettra de consacrer 12 des 14 meilleurs gabonais de l’année sous le prisme de l’actualité. Cette année, ce sont pas moins de 60 personnalités que les internautes auront à départager dans 12 catégories à raison d’un vote par jour et pour chaque catégorie.

Lire aussi >>> La 3e édition des Awards de l’info™ s’ouvrira ce samedi pour élire les meilleurs gabonais de l’année ! Les Awards de l’info™ sont un événement annuel qui récompense les hommes et les femmes qui ont fait le Gabon durant l’année écoulée. Pour cette 3e édition, le palmarès des récompenses qui seront décernées lors d’une soirée de gala qui aura lieu à Paris (France) le 25 avril 2020, a été enrichie de trois nouveaux prix : Manager gabonais de l’année, Humoriste gabonais de l’année et l’Espoir gabonais de l’année. Pour voter et désigner les meilleurs gabonais de l’année, il faudra se rendre sur le mini-site de la votation des Awards de l’info™ 2019 : http://awards.info241.com. Ce site est également accessible via http://awardsdelinfo.ga. Pour chaque prix, les internautes devront départager les 5 personnalités en lice, nominées par le Comité des Awards de l’info™ 2019 sur la base de leur importance et de leur récurrence dans l’actualité nationale au cours de l’année 2019. Voici la liste complète des nominées par catégorie :

- Prix de la Femme gabonaise de l’année Madeleine Edemée Berre

Linda Bongo Ondimba

Marie Madeleine Mborantsuo

Paulette Oyane Ondo

Sidonie Flore Ouwé - Prix du Sportif gabonais de l’année Pierre-Emerick Aubameyang

Denis Bouanga

Sarah Myriam Mazouz

Anthony Obame

Chris Silva Obame Correia - Prix du Citoyen gabonais de l’année Landry Amiang Washington

Marcel Libama

Hervé Mombo Kinga

Georges Mpaga

Jean Remy Yama - Prix de l’Homme politique de l’année Alexandre Barro Chambrier

Brice Laccruche Alihanga Fargeon

Bruno Ben Moubamba

Julien Nkoghe Bekale

Jean Ping - Prix du Gabonais de la diaspora de l’année Thibaut Adjatys

Pamela Mfono Abessolo

Laurence Ndong

Ghislaine Regnongo

Stéphane Zeng - Prix de l’Espoir gabonais de l’année Andy Roland Nziengui Nziengui

Steve Anderson Bandzambi

Dina Koussou

Lemien Lendzeyi

Joseph Ondong Atomo - Prix du Manager Gabonais de l’année Renaud Allogho Akoue (CNAMGS)

Nicole Assélé (CNSS)

Jean Delor Biyoghe (PNUD)

Jean-Claude Oyima (BGFIBank)

Christian Patrichi Tanasa Mbadinga (Gabon Oil Company) - Prix du Journaliste gabonais de l’année Raïssa Laure Medza (Gabon 1ère)

Orca Mouele Boudianza (L’Aube, La Loupe)

Jonas Moulenda (Matindafrique)

Laetitia Ngalibika (Gabon24)

Joscky Ondo Louemba (Mondafrique) - Prix de l’Humoriste gabonais de l’année Omar Defunzu

Manitou

Petit Mayombo

The Style Comédienne (Chaya Edna)

Yaya Vitchenzo - Prix de l’Artiste gabonais de l’année Annie-Flore Batchellilys

Créol Mackaya

Latchow

Nga’Kumb

Shan’L - Prix de l’Ecrivain gabonais de l’année Beniscien Bouschedy

Cheryl Itanda

Honorine Ngou

Jean Divassa Nyama

Nadia Origo - Prix du Gabonais en or de l’année Noel Bertrand Boundzanga

Remy Ebanega

Ange Kevin Nzigou

Franck Ping

Geraldine Yema Robert