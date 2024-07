Afrique du Sud : 13 morts dont 12 écoliers dans une collision entre un minibus et un pick-up

Un total de 13 personnes, dont douze écoliers et un chauffeur, sont décédées et sept autres ont été blessées mercredi matin dans une collision entre un minibus et un pick-up dans la municipalité de Merafong, dans la province sud-africaine du Gauteng, selon les autorités locales.

Matome Chiloane, membre du conseil exécutif pour l’éducation, le sport, l’art, la culture et le divertissement dans la province du Gauteng, a déclaré que le minibus transportant des écoliers avait été percuté par un pick-up, provoquant son retournement et son incendie vers 6h45 heure locale. Parmi les enfants décédés, onze étaient des élèves de l’école primaire Rockland et un de l’école primaire Blyvooruitsig de Carletonville.

« Je suis profondément attristé par cette tragédie. La perte de nos enfants est un coup dur pour notre communauté, et nos pensées vont aux familles des victimes et aux élèves blessés », a déclaré M. Chiloane dans un communiqué. Il a également exprimé ses sincères condoléances aux familles, amis et à la communauté des deux écoles, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux élèves blessés.