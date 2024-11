UOB : Deux pavillons réhabilités en électricité après la réouverture du campus aux étudiants

Deux mois après la réouverture du campus de l’Université Omar Bongo (UOB), les pavillons C et D bénéficient désormais d’une alimentation électrique entièrement réhabilitée. Ces travaux, réceptionnés ce mercredi 27 novembre par le Directeur général du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), le colonel Barry Aliou Mbia Kombé, marquent une étape importante dans la réhabilitation des infrastructures universitaires, laissées à l’abandon pendant plusieurs années.

Confiée à la PME gabonaise ERTEE-Gabon, sous la supervision de son Directeur général Jacques Mbadouma, cette réhabilitation a permis de corriger les défauts des anciennes installations, notamment des câblages électriques sous-dimensionnés. « Avec ces travaux, le pavillon C est désormais opérationnel, et le pavillon D bénéficiera du même réseau sécurisé », a-t-il précisé. La Maison de l’Étudiant, touchée par ces améliorations, garantit désormais un hébergement conforme aux normes de sécurité.

Une vue des lieux

Le colonel Barry Aliou Mbia Kombé a mis en avant l’engagement de la présidence de la Transition qui a fait de l’amélioration des conditions de vie des étudiants une priorité. « Ces travaux sont le fruit des instructions claires du Chef de l’État pour que les activités universitaires reprennent dans des conditions dignes », a-t-il déclaré. En plus des travaux électriques, des rénovations ont touché l’alimentation en eau et les infrastructures sanitaires, avec une buanderie déjà opérationnelle et une seconde en cours de réhabilitation.

La réouverture du pavillon D est prévue dans les semaines à venir, a annoncé le Directeur général du CNOU. Un appel à candidatures sera lancé sous peu pour permettre aux étudiants intéressés d’intégrer cette résidence rénovée. Cette initiative vient soulager les difficultés d’hébergement sur un campus où la demande dépasse largement l’offre.

Lors de sa visite, le colonel Mbia Kombé a également rassuré les étudiants et leurs familles sur l’imminence de l’ouverture du restaurant universitaire, fermé depuis plusieurs années. Il a tenu à remercier le Président de la Transition pour les moyens alloués à travers la Task-Force, permettant au CNOU de remplir ses missions d’hébergement et d’accompagnement social.

Cette réhabilitation s’inscrit dans un vaste chantier de redynamisation du campus de l’UOB. Après des années de stagnation, ces travaux symbolisent un nouvel élan, porté par une volonté politique claire de redonner à l’université gabonaise un cadre de vie et d’étude adapté aux besoins des étudiants.