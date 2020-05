Covid-19 : réouverture probable des amphis et salles de cours de l’Université Omar Bongo !

Suspendus depuis près de deux mois suite au déclenchement de l’épidémie de la COVID-19 dans le pays, les cours pourraient reprendre à l’Université Omar Bongo (UOB), selon une note officielle parvenu à la rédaction d’Info241. Si beaucoup d’acteurs et d’observateurs évoquent déjà, avec beaucoup de crainte, l’hypothèse d’une année blanche au regard du sein de l’UOB, les responsables de l’institution, eux, tentent au mieux de sauver ce qui peut encore l’être.

En effet, « aux fins de compenser le temps pédagogique perdu, par la suspension des cours relative à la crise sanitaire du COVID », le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, dans une note de service datée de 4 mai 2020, invite les directeurs de départements et les responsables des différentes équipes pédagogiques à « travailler à la mise à disposition dans les meilleurs délais, sur les forums d’étudiants, d’une version de fascicule dite "augmentée" ».

L’entrée de l’établissement universitaire

Pour madame le doyen, cette augmentation vise notamment « à corriger, autant que possible, le déficit de l’interaction pédagogique prévalant durant les enseignements en présentiel ». Elle recommande par ailleurs une version papier de ce fascicule « augmenté » dans le souci de « prendre en compte ceux des étudiants ne disposant pas de smartphones ».

Ainsi, selon note officielle du doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, les autorités administratives et académiques multiplient réunions et séances de travail en vue d’une reprise imminente des activités pédagogiques.

Plus qu’optimiste, Madame Monique Mavoungou Bouyou précise enfin que « lorsqu’interviendra la reprise des cours, des séances de synthèses seront programmées ». C’est dire que, aux yeux des autorités universitaires, malgré le nombre toujours croisant de contaminations à la COVID-19, le retour en classe pour le compte de l’année académique en cours est toujours envisageable.