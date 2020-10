Un Gabonais enfin promu à la tête de la Setrag

La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), l’unique compagnie ferroviaire du Gabon, a un nouveau directeur général. Le conseil d’administration de l’entreprise, filiale du géant minier français Eramet, a jeté hier son dévolu sur le Gabonais Christian Magni. Il remplace à ce poste le Brésilien Luiz Renato Lombardo Torres ayant démissionné pour raisons personnelles le 7 octobre.

Une promotion pour le Gabonais qui était jusque-là le numéro 2 de l’entreprise de transport ferroviaire de marchandises et de personnes entre la capitale Libreville et la ville minière de Franceville (Haut-Ogooué). Agé de 50 ans, Christian Magni possède une solide expérience au sein des filiales locales du groupe Eramet en plus d’avoir été depuis 2019 directeur général adjoint de l’entreprise ferroviaire.

Magni hérite d’une entreprise qui connait beaucoup de remous et de déboires ces derniers mois avec notamment des déraillements de train à répétition et autres accidents. Autant dire que la mission du nouveau patron de la Setrag s’annonce déjà ardue.