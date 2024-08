Un gabonais de 18 ans écroué pour viol sur un garçon de 6 ans, venu regarder la télé chez lui

La capitale économique gabonaise continue d’être le théâtre de nombreux viols les plus sordides les uns que les autres. Cette fois, il s’agit de pédophilie homosexuelle. Sans que l’on ne sache encore pourquoi, un jeune adulte de 18 ans a jeté son dévolu sur son jeune voisin de 6 ans. Un viol qui lui a ouvert grandes les portes du pénitencier de la ville où il séjourne depuis ce lundi 26 juillet.

La pédophilie et le viol de mineur ont encore de beaux jours au Gabon. Malgré la multiplication des sanctions pénales et autres arrestations, le nombre de délinquants sexuels ne faiblit toujours pas. C’est encore le cas dernièrement à Port-Gentil où la police judiciaire vient de mettre hors d’état de nuire un jeune gabonais de 18 ans.

La prison centrale de Port-Gentil où a été admis le présumé violeur

Selon nos confrères de l’Union ce jeudi, les faits remontent au 20 juillet dernier au quartier Cote d’Azur. La jeune victime s’est rendue comme d’habitude chez ce voisin dont les parents se connaissaient bien, pour y regarder la télévision. C’est profitant de ce moment à deux que le prédateur sexuel est passé à l’acte.

« Je ne sais pas ce qui m’a poussé à lui dire de s’allonger sur le canapé, avant de me déshabiller, de lui dire d’ôter à son tour son pantalon et d’entretenir un rapport sexuel avec lui », a-t-il indiqué devant la presse. Notre violeur ne s’est arrêté que devant les pleurs de la victime. « Je me suis retiré, quand il a commencé à pleurer », a-t-il avoué.

Un viol sur mineur qui a fait déchainé contre lui les foudres de la justice avec son interpellation par la police et son passage devant un juge. Celui-ci n’a eu aucun mal à lui décerner un mandat de dépôt pour « sodomie sur une victime vulnérable, naïve et inoffensive ». Un passage par la case prison qui devrait lui permettre de mesurer pleinement les conséquences de sa libido débridée.