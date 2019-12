Son immunité sur le point d’être levée, Justin Ndoundangoye s’en remet à Dieu !

Alors que son immunité parlementaire est en discussion à l’assemblée nationale pour une éventuelle levée, l’ancien ministre gabonais des Transports et du Tourisme, Justin Ndoundangoye, croit plus que jamais en Dieu pour l’éviter les affres de la justice gabonaise. Ce vendredi midi, le député du 2e arrondissement de Franceville (Haut-Ogooué) a même remercié plusieurs responsables religieux pour leur « travail inlassable depuis un mois ». Date de son éviction du gouvernement et du début concomitant de ses ennuis avec la justice pour sa proximité avec l’ancien directeur de cabinet présidentiel d’Ali Bongo tombé en disgrâce.

Justin Ndoundangoye n’a désormais plus que Dieu à consulter pour l’éviter la case prison ou plus exactement celle de la détention préventive. Dans l’œil du cyclone de la justice dans le cadre de l’opération scorpion - qui a déjà eu raison de son mentor Brice Laccruche Alihanga Fargeon et de plusieurs ministres de sa cour - , Justin Ndoundangoye a désormais l’épée de Damoclès sur la tête avant de rejoindre ses anciens compagnons à la prison centrale. Fargeon et ses proches sont en effet poursuivis pour divers griefs dont ceux de malversations financières et corruption.

Alors que depuis ce mercredi, son immunité parlementaire qui l’a jusque-là évité d’être traité comme toutes les autres victimes de cette vaste opération anti-corruption, est en étude auprès de ses pairs députés, Justin Ndoundangoye ne manque plus de remercier le Ciel pour son aide. En effet, il est l’unique rescapé, en sa qualité de haut cadre Ajevien, à être encore en liberté. Sur Facebook, l’ancien super ministre Ajevien a tenu à remercier ceux et celles qui le soutiennent face à ses soubresauts judiciaires.

« J’ai été très sensible à la lecture de vos différents messages de soutien et de paix pour lesquels je vous en remercie infiniment », écrit celui qui a été débarqué du gouvernement le 2 octobre dernier. Avant d’ajouter : « Une mention très très spéciale aux Évêques, Imam, Prêtres, Pasteurs et l’ensemble du corps de Christ pour le travail inlassable depuis un mois. Puisse Dieu vous le rendre au centuple ».

Le post spécial de l’ancien ministre

Comme un appel au calme, le député en disgrâce les invite à « Vaquez naturellement à vos occupations et préparez des merveilleux réveillons pour cette nouvelle année qui est déjà dans nos murs ». Voilà qui devrait encore faire monter l’adrénaline dans ce feuilleton judiciaire suspendu à la levée ou non de son immunité parlementaire. Un suspens haletant qui devrait connaitre dans les prochains jours son épilogue.