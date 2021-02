Samu social : 2 304 patients pris en charge dans trois localités rurales du Gabon

Le Samu social gabonais et ses trois équipes de 49 professionnels de santé ont posé leurs valises dans les villes de la Ngounié et du Moyen-Ogooué dimanche pour une mission médico-humanitaire. A Mandji Ndolu (Ngounié), Makouké (Moyen-Ogooué) Sindara (Ngounié) et leurs 5 villages limitrophes, ce sont 2 304 patients qui se sont vus prendre en charge gratuitement par cette triple caravane sanitaire mobile dans l’arrière-pays.

Diverses interventions ont été pratiquées dans les trois localités. A Mandji Ndolu, 955 au total dont 159 en médecine générale, 136 en pédiatrie, 37 analyses biomédicales, 242 en ophtalmologie, 44 en chirurgie et 74 en médecine bucco-dentaire. A Makouké, ce sont 955 patients qui ont été concernés dont 253 en médecine générale, 88 en ophtalmologie, 209 en pédiatrie, 50 en gynécologie, 28 en chirurgie et en 40 en médecine bucco-dentaire. Le bilan global de l’opération médicale d’hier Même son de cloche à Sindara où 602 ruraux ont bénéficié de cette caravane sanitaire dont 170 en médecine générale, 161 en pédiatrie, 23 en gynécologie, 39 en médecine bucco-dentaire, 67 en ophtalmologie, 37 analyses biomédicales et 12 en chirurgie. Le bilan total fait état de 2304 personnes prises en charges dans les trois localités dont 582 en médecine générale, 343 en proximité, 123 en gynécologie, 153 en médecine bucco-dentaire avec 108 extractions dentaires. Il est à noter que le Samu social gabonais a fait un important don de médicaments au chef de la localité de Sindara, une bourgade privée de structure sanitaire depuis plus d’un an. Selon le chef de village, l’ancienne structure avait été transformée en un établissement scolaire. Ces populations vivent ainsi sans dispensaire encore moins d’un hôpital pour bénéficier de soins.