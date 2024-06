Révision de la liste électorale : Quels sont les 176 centres d’enrôlement au Gabon et à l’étranger ?

Alors que l’opération de révision de la liste électorale en vue du referendum constitutionnel de décembre est attaquée devant la cour constitutionnelle, le ministre de l’Intérieur a fait publier au Journal officiel ce 8 juin, l’arrêté y relatif. La rédaction d’Info241 vous livre l’ensemble des commissions provinciales, départementales, communales, de districts, d’arrondissement et, diplomatiques et consulaires. Celle-ci aura désormais lieu du jeudi 13 juin au vendredi 12 juillet 2024.

Tout d’abord la répartition des 158 centres d’enrôlement à travers les provinces du Gabon. La province de l’Estuaire, qui abrite la capitale Libreville, compte 23 centres, dont 16 dans le Grand Libreville, permettant de couvrir une zone densément peuplée. Le Haut-Ogooué, une autre province clé, dispose de 31 centres répartis dans plusieurs départements, incluant Franceville, pour desservir efficacement ses habitants. Cette répartition minutieuse reflète l’importance de ces régions tant sur le plan démographique qu’économique.

Le Moyen-Ogooué, avec 9 centres, et la Ngounié, avec 22, illustrent la volonté de couvrir aussi bien les zones urbaines que rurales. À Lambaréné, capitale du Moyen-Ogooué, les habitants bénéficient de 3 centres pour simplifier le processus d’enrôlement. La Ngounié, plus vaste, dispose de centres dans des communes comme Mouila et divers départements pour assurer une couverture complète. Les provinces de la Nyanga, de l’Ogooué-Ivindo, de l’Ogooué-Lolo et de l’Ogooué-Maritime possèdent respectivement 16, 14, 14, et 12 centres, démontrant un effort pour garantir l’inclusivité et l’accessibilité dans des régions variées en termes de densité de population.

La diaspora gabonaise n’est pas oubliée, avec 18 centres d’enrôlement répartis à l’international. L’Afrique compte 10 de ces centres, facilitant l’accès pour une grande partie de la diaspora résidant sur le continent. Les Amériques, l’Asie et l’Europe possèdent respectivement 2, 2 et 4 centres, permettant ainsi aux Gabonais résidant loin du pays de participer pleinement au prochain referendum constitutionnel prévu en décembre prochain.

Voici la liste des 176 centres d’enrôlement établis par l’arrêté n°0001021/MIS du 06 juin 2024 fixant les attributions, le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions d’enrôlement :

158 Commissions locales d’enrôlement

Province Communes et Départements Centres d’enrôlement Estuaire (23) Grand Libreville (16) Libreville (7) : Mairie centrale, 1er-6ème arrondissements Akanda (3) : Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Ntoum (3) : Mairie centrale, 1er-3ème arrondissements Owendo (3) : Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Autre Estuaire (7) Noya (2) : Mairie de Cocobeach, Préfecture de la Noya Komo-Kango (2) : Mairie de Kango, Préfecture du Komo-Kango Haut-Ogooué (31) Franceville (5) Mairie centrale, 1er-4ème arrondissements MPassa & Lékabi (2) Préfecture de la MPassa, Sous-Préfecture de Lékabi Sébé-Brikolo & Lékori (3) Mairie d’Okondja, Préfecture de la Sébé-Brikolo, Sous-Préfecture de Lékori Lékoni-Lékori (2) Mairie d’Akiéni, Préfecture de Lékoni-Lékori Lékoko (2) Mairie de Bakoumba, Préfecture de Lékoko Lékabi-Léwolo (2) Mairie de Ngouoni, Préfecture de Lékabi-Léwolo Bayi-Brikolo (2) Mairie d’Aboumi, Préfecture de Bayi-Brikolo Lébombi-Léyou & Mounana (5) Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements, Préfecture de Lébombi-Léyou, Mairie de Mounana Djouri-Agnili (2) Mairie de Bongoville, Préfecture de la Djouri-Agnili Mairie d’Onga Moyen-Ogooué (9) Lambaréné (3) Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Ogooué et Lacs (3) Préfecture de l’Ogooué et Lacs, Sous-Préfecture d’Aschouka, Sous-Préfecture de Makouké Abanga-Bigné (3) Mairie de Ndjolé, Préfecture de l’Abanga-Bigné, Sous-Préfecture de Bifoun Nyanga (16) Tchibanga (3) Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Mougoutsi & Moukalaba (2) Préfecture de Mougoutsi, Sous-Préfecture de Moukalaba Douigny & Mourindi (3) Mairie de Moabi, Préfecture de la Douigny, Sous-Préfecture de Mourindi Basse-Banio (2) Mairie de Mayumba, Préfecture de la Basse-Banio Haute-Banio (2) Mairie de Ndindi, Préfecture de la Haute-Banio Doutsila (2) Mairie de Mabanda, Préfecture de la Doutsila Ngounié (22) Mouila (3) Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Douya-Onoye (1) Préfecture de la Douya-Onoye Ogoulou (3) Mairie de Mimongo, Préfecture de l’Ogoulou, Sous-Préfecture d’Etéké Dola (2) Mairie de Ndéndé, Préfecture de la Dola Ndolou (2) Mairie de Mandji, Préfecture de Ndolou Mongo (2) Mairie de Moulengui-Binza, Préfecture de Mongo Ogooué-Ivindo (14) Makokou (3) Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Ivindo & Districts (4) Préfecture de l’Ivindo, Sous-Préfectures de Makébé-Bakwaka, Mvadhy, Batouala Lopé & Mokeko (3) Mairie de Booué, Préfecture de la Lopé, Sous-Préfecture de Mokéko Zadié (2) Mairie de Mékambo, Préfecture de la Zadié Mvoung (2) Mairie d’Ovan, Préfecture de la Mvoung Ogooué-Lolo (14) Koula-Moutou (3) Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Lolo-Bouenguidi & Popa (2) Préfecture de la Lolo-Bouenguidi, Sous-Préfecture de Popa Lombo-Bouenguidi & Dienga (3) Mairie de Pana, Préfecture de la Lombo-Bouenguidi, Sous-Préfecture de Dienga Offoué-Onoye (2) Mairie d’Iboundji, Préfecture de l’Offoue-Onoye Mulundu & Districts (4) Mairie de Lastourville, Préfecture de Mulundu, Sous-Préfectures de Matsatsa, Ndangui Ogooué-Maritime (12) Port-Gentil (5) Mairie centrale, 1er-4ème arrondissements Bendjé & Mpaga (2) Préfecture de Bendjé, Sous-Préfecture de Mpaga Etimboué & Ndougou (3) Mairie d’Omboué, Préfecture d’Etimboué, Sous-Préfecture de Ndougou Ndougou (2) Mairie de Gamba, Préfecture de Ndougou Woleu-Ntem (17) Oyem (3) Mairie centrale, 1er-2ème arrondissements Woleu & Akam-Essatouk (2) Préfecture du Woleu, Sous-Préfecture d’Akam-Essatouk Haut-Ntem & Bolossoville (3) Mairie de Minvoul, Préfecture du Haut-Ntem, Sous-Préfecture de Bolossoville Haut-Komo (2) Mairie de Medouneu, Préfecture du Haut-Komo Okano & Sam (3) Mairie de Mitzic, Préfecture de l’Okano, Sous-Préfecture de Sam Ntem, Méyo-Kyè & Bikondom (4) Mairie de Bitam, Préfecture du Ntem, Sous-Préfectures de Méyo-Kyè, Bikondom

18 Commissions diplomatiques et consulaires d’enrôlement

Zone Centres d’enrôlement Afrique (10) Pretoria (Afrique du Sud), Yaoundé (Cameroun), Brazzaville (Congo), Abidjan (Côte d’Ivoire), Malabo (Guinée Équatoriale), Rabat (Maroc), Kigali (Rwanda), Dakar (Sénégal), Lomé (Togo), Tunis (Tunisie) Amérique (2) Ottawa (Canada), Washington DC (États-Unis) Asie (2) Riyad (Arabie Saoudite), Pékin (Chine) Europe (4) Bruxelles (Belgique), Paris, Bordeaux, Marseille (France)

Soit plus résumé :