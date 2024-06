Référendum constitutionnel : Le Gabon se donne 7 jours pour réviser sa liste électorale

En prélude à l’organisation en décembre prochain du referendum constitutionnel devant adopter la nouvelle constitution du Gabon après le coup d’Etat du 30 aout 2023, le ministre de l’Intérieur a annoncé samedi soir la révision de la liste électorale. Celle-ci aura lieu au pas de course du 13 au 20 juin 2024. Soit une semaine pour mettre à jour une liste électorale qui était en août 20023 de l’ordre de 846 822 électeurs.

Les Gabonais iront aux urnes cette fin d’année. Pour y parvenir, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, a annoncé hier soir le démarrage imminent d’une opération de révision de la liste électorale qui se déroulera durant une semaine. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour les élections référendaires prévues en fin d’année, visant à adopter une nouvelle Constitution, un nouveau code électoral, et un code pénal révisé.

L’annonce du ministre a été prise en application de l’article 37 de la loi 796 du 12 mars 1996, modifiée, et de l’arrêté n°1020/MIS du 6 juin 2024 fixant la période de révision de la liste électorale dont il a donné lecture. Cette opération de révision concerne l’ensemble des citoyens gabonais, tant ceux résidant sur le territoire national que ceux vivant à l’étranger. Elle vise à assurer une liste électorale à jour et précise, garantissant ainsi la transparence et la crédibilité du processus électoral.

Commissions d’enrôlement diplomatico-consulaires

Pour les Gabonais de la diaspora, seize commissions d’enrôlement ont été mises en place. Ces commissions, définies par l’arrêté n° 1021/MIS du 6 juin 2024, ont pour mission de collecter les données d’état civil et biométriques des citoyens. Elles sont présidées localement par le personnel de commandement et d’encadrement, et à l’étranger par les chefs de mission diplomatique et post-consulaire du Gabon.

Les seize commissions d’enrôlement sont réparties géographiquement comme suit :

À l’exception de Kigali et des villes de Bordeaux et Marseille, les commissions seront installées dans les chancelleries gabonaises.

Engagement pour la transparence et la probité

« L’exigence de probité, d’éthique, de déontologie et de transparence voulue par le président de la Transition, son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, est une conduite appropriée pour ces opérations, préalables à l’organisation sérieuse et crédible des élections », a indiqué le ministre dans son allocution pour rassurer les sceptiques quant à la sincérité du processus.

Répartition des commissions d’enrôlement diplomatique et consulaire

Zone Ville Pays Lieu d’Enrôlement Afrique Pretoria Afrique du Sud Chancellerie du Gabon Yaoundé Cameroun Chancellerie du Gabon Brazzaville Congo Chancellerie du Gabon Abidjan Côte d’Ivoire Chancellerie du Gabon Malabo Guinée équatoriale Chancellerie du Gabon Rabat Maroc Chancellerie du Gabon Dakar Sénégal Chancellerie du Gabon Lomé Togo Chancellerie du Gabon Kigali Rwanda Lieu à préciser Tunis Tunisie Chancellerie du Gabon Amérique Washington DC États-Unis d’Amérique Chancellerie du Gabon Ottawa Canada Chancellerie du Gabon Asie-Océanie Riyad Arabie Saoudite Chancellerie du Gabon Pékin Chine Chancellerie du Gabon Europe Paris France Chancellerie du Gabon Bordeaux France Lieu à préciser Marseille France Lieu à préciser Bruxelles Belgique Chancellerie du Gabon

Cette révision de la liste électorale intervient après un dialogue national inclusif tenu en avril 2024. Ce dialogue, réunissant partis politiques et organisations de la société civile, a fixé la durée de la transition et proposé des réformes pour l’organisation politique, économique et sociale du pays après la transition. Parmi les propositions, l’instauration d’un régime présidentiel et un septennat renouvelable une seule fois pour le président de la République.

La révision de la liste électorale est une étape cruciale pour le Gabon dans son chemin vers un référendum constitutionnel historique. En donnant aux citoyens sept jours pour mettre à jour leurs inscriptions, le gouvernement de transition souligne son engagement pour des élections libres, crédibles, et équitables. Toutes les informations relatives aux conditions d’inscription et aux modalités pratiques seront communiquées par voie réglementaire, assurant ainsi la participation active de tous les Gabonais à ce processus voulu démocratique.