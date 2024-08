Reporté sine die, le concours d’entrée à l’ENA reprogrammé au Gabon en période estivale

Après le fiasco de l’organisation du concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA) le 11 mai dernier, le gouvernement a pris son temps. La ministre gabonaise de la Fonction publique, Louise Boukandou, a annoncé ce vendredi la tenue de ce concours du 9 au 11 août, soit dans un peu moins d’une semaine. Une annonce soudaine qui a surpris plus d’un en pleine période estivale.

Les Gabonais désireux de faire carrière dans l’administration publique ont été prévenus hier par voie de communiqué de l’organisation du concours de l’ENA reporté en mai dernier en raison de nombreux problèmes organisationnels. Désormais, ledit concours qui cristallise les ambitions se déroulera du vendredi 9 août au dimanche 11 août 2024, au lycée National Léon Mba, unique centre de composition.

Une vue aérienne de la prestigieuse école située au PK12

Dans son communiqué, la patronne de la Fonction publique et du Renforcement des capacités a informé les centaines de candidats que « les listes provisoires, établies conformément aux dossiers transmis, seront publiées le vendredi 2 août 2024 à 15 heures. » Ces listes seront disponibles sur le site web du ministère et sur la page Facebook officielle du ministère depuis ce même vendredi après-midi.

Les candidats auront la possibilité de déposer leurs éventuels recours du samedi 3 août au mardi 6 août 2024, de 8h à 16h30, dans les locaux du ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, à l’exception du dimanche. « Les listes définitives des candidats seront ensuite publiées le jeudi 8 août 2024 et affichées au centre unique de composition du concours », a précisé le communiqué.

Ce report offre aux candidats une opportunité supplémentaire de se préparer et de s’assurer que toutes les normes administratives soient respectées, garantissant ainsi la transparence et l’équité du processus de sélection. « Nous voulons nous assurer que tous les candidats aient une chance équitable de participer et que le processus soit aussi transparent que possible », a souligné la ministre.