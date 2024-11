Référendum constitutionnel : Le parti REAGIR appelle à voter NON, sur fond de tensions internes

À l’approche du référendum constitutionnel du 16 novembre, le parti REAGIR a officiellement pris position pour le NON. Dans une déclaration faite ce mercredi au siège du parti, Jean Valentin Leyama, secrétaire exécutif de cette formation politique, a exhorté ses partisans à rejeter le projet de Constitution proposé par les autorités de transition. Cette position contraste avec les nombreux appels au OUI émis par plusieurs associations, partis politiques et acteurs de la société civile, créant ainsi une divergence notable dans le paysage politique.

Le secrétaire exécutif a justifié cet appel au NON en soulignant que REAGIR reste un parti d’opposition, fidèle à ses principes et à son ancrage historique contre le régime en place. En rappelant l’engagement du parti aux côtés de la plate-forme "Alternance 2023" qui avait soutenu Albert Ondo Ossa lors de la présidentielle, Jean Valentin Leyama a réaffirmé la continuité de REAGIR dans ses choix et ses orientations politiques.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de tensions internes au sein du parti, notamment autour de la question du soutien aux militaires au pouvoir. Des dissensions sont apparues entre le camp du Président par intérim Guy Roger Aurat Reteno, favorable au NON, et celui du Président statutaire François Ndong Obiang, désormais vice-président de l’Assemblée nationale, qui a pris parti pour le OUI. Après un vote interne démocratique, le camp du NON l’a emporté avec plus de 60 % de soutien.

REAGIR exprime son rejet du projet de Constitution pour plusieurs raisons de fond, notamment des dispositions perçues comme une légitimation du coup d’État militaire, une durée de mandat jugée excessive, et des conditions d’éligibilité problématiques. De plus, le parti déplore une séparation des pouvoirs qu’il considère insuffisante, ne garantissant pas l’équilibre nécessaire à une réelle démocratie.

Certains membres du parti ont durci leur position, appelant les sympathisants de REAGIR à rejeter sans équivoque ce projet. « REAGIR appelle la population en général, et ses militants en particulier, à soutenir massivement les orientations du parti en votant NON contre ce projet de Constitution », a martelé Jean Valentin Leyama.

En s’opposant fermement au référendum, le parti REAGIR réaffirme son engagement pour des valeurs de transparence et de démocratie. Son appel à voter NON se veut un signal de fidélité à ses principes et de résistance face aux transformations institutionnelles qu’il juge inquiétantes pour l’avenir politique du pays.