Recensement général de l’agriculture : les opérations ont repris au Gabon

Après une interruption due à l’arrivée de la pandémie de coronavirus au Gabon, le Recensement général de l’agriculture (RGA) reprend peu à peu des couleurs. Ce vendredi a sonné comme la journée de reprise de ce recensement toujours dans sa phase 1, dite de dénombrement exhaustif. La rédaction d’Info241 a suivi le déploiement des agents commis à cette opération ce vendredi dans un quartier de la capitale gabonaise.

Une équipe d’agents recenseurs a fait une descente ce vendredi chez le chef de quartier Nzeng-Ayong/Lac Massalah Jean-Bosco dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville pour expliquer le bienfondé de cette initiative. Ce, afin que les agents recenseurs qui sillonneront chaque ménage, y soient bien reçus.

Les agents recenseurs et le chef de quartier

Cette phase de dénombrement exhaustif va durer 4 mois. Elle consiste à collecter les données agricoles, les données caractéristiques de l’exploitation ainsi que les données sur le type de village, les infrastructures de base (routes, eau et électricité), les infrastructures entre autres scolaires, socio-sanitaires, socio-économiques et les organisations socio-économique et culturelle. Sans oublier, les principales difficultés.

C’est dans le cadre du Programme mondial du recensement de l’agriculture (PMRA-2020) que cette opération de collecte de données agricoles a été lancée en 2019 par le gouvernement à savoir : le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, le ministère de l’Economie, de la Forêt, celui de l’Intérieur et le ministère de la Communication. Elle bénéficie de l’appui financier de la Banque mondiale et de l’appui technique de l’Organisation des nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO).

Le RGA va s’étendre dans toutes les 9 neufs provinces du Gabon aussi bien en milieu rurale que urbain jusqu’en 2022. Sa mise en œuvre devrait se faire en 3 phases. La phase 1 dit dénombrement exhaustif de 4 mois sera suivie de la phase 2 sur les enquêtes et productions végétale et animale. Elle devrait durer 8 mois. Enfin la dernière, la phase 3 sera consacrée aux enquêtes thématiques. Elle est prévue durer 14 mois.

Rappelons que le RGA vise à renforcer le système de statistiques agricoles rurales pour disposer d’une base de prise de décisions fondées sur des données factuelles et actualisées.