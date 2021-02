Quelles sont les meilleures professions dans un casino ?

Vous savez probablement déjà que les salaires des employés dans les casinos sont relativement bas, et que la majeure partie de leurs revenus proviennent des pourboires des joueurs. Même si ceci est tout à fait vrai pour certains métiers dans les casinos, d’autres sont bien connus pour avoir des salaires mirobolants. En effet, dans les complexes de casinos, par exemple, vous trouverez une série de métiers qui ne sont pas directement liés aux jeux d’argent, comme celui du manager du restaurant, ou encore le directeur d’hôtel.

Bien entendu, tous les complexes de casinos ont des zones spécifiques dédiées aux jeux d’argent. Cela veut dire que les professions d’hospitalité, à l’instar du manageur des jeux de casino, ou encore le poste de chef de sécurité sont aussi nécessaires.

Les meilleurs métiers à exercer dans les casinos :

Si vous pensez à faire carrière dans le milieu des casinos et si vous êtes à la recherche du métier qui vous fera gagner le plus d’argent, vous devriez sans doute commencer par vous informer sur le meilleur casino en ligne afin d’avoir une idée sur ce qui vous attend. Dans cet article, vous allez découvrir quelles sont les professions qui paient le plus :

Directeur des opérations :

Il s’agit d’une des professions les plus exigeantes de toute l’industrie des établissements de jeux d’argent. Les directeurs d’opérations sont les responsables directs des différentes zones dédiées aux activités financières. Parmi leurs tâches les plus rigoureuses, on trouve la gestion des casinos et d’événements, comme les tournois. Ce sont aussi eux qui supervisent le personnel du casino et qui font les suivis des transactions monétaires des casinos et qui créent les nouvelles stratégies que leurs établissements suivront à l’avenir.

Avec de telles responsabilités, il est évident que cette fonction n’est pas à la portée de tout le monde. Tous ceux qui souhaitent tenir ce poste devront au moins avoir réussi leurs études supérieures. Par ailleurs, ils doivent aussi avoir une longue expérience (10 ans au minimum) dans le secteur des jeux d’argent et des casinos. Aujourd’hui on estime le salaire annuel moyen d’un directeur des opérations à 80 000 €, mais certains parviennent même à dépasser le cap des 150 000 € par an.

Shift Manager :

Il s’agit aussi d’un poste à haute responsabilité. Toutefois, le Shift Manager se concentre essentiellement sur les étages des jeux d’argent. En tenant ce poste, vous devez superviser tout le personnel de ces étages et vous assurer qu’ils offrent la meilleure qualité de service aux clients du casino. En plus, vous allez devoir gérer les invités VIP et faire en sorte que la politique du casino soit appliquée à la lettre.

Si ce métier vous intéresse, vous devez avoir un minimum de trois ans d’expérience en tant que simple manager et certains casinos vous demanderont aussi de présenter votre diplôme du bac. Par ailleurs, un diplôme de formation dans la gestion ou de l’hôtellerie vous permettra certainement d’augmenter vos chances d’obtention du poste. En moyenne, un Shift Manager reçoit un salaire annuel de 50 000 €. Ce chiffre peut facilement atteindre les 70 000 €, en comptant les bonus et les primes.

Auditeur interne :

Quand vous devenez auditeur interne, votre mission inclura la gestion des données des opérations menées par les casinos et la détection de fraudes et des erreurs qui peuvent se produire. Puisque le travail des auditeurs internes se fait en parallèle avec l’activité des casinos eux-mêmes, il est probable qu’ils aient à travailler durant les weekends et qu’ils travaillent aussi de jour comme de nuit.

Pour devenir un auditeur interne, vous devez au moins avoir votre bac en finance ou en comptabilité. Certains casinos exigent aussi l’obtention d’une licence dans ce domaine d’activité. Vous pouvez obtenir cette dernière en suivant des formations spécifiques dans des écoles privées et en passant un examen national. Le salaire moyen d’un auditeur interne est d’à peu près 55 000 €, mais il peut facilement monter jusqu’à 79 000 €, grâce aux primes et aux différents bonus.

Responsable de la sécurité :

Comme son nom l’indique, cette fonction est vitale à la survie du n’importe quel casino. Le travail du responsable de la sécurité se concentre principalement sur l’étage des jeux de casino, là où tourne la majeure partie des liquidités. Votre rôle consiste à superviser le personnel de sécurité et à vous assurer que les clients sont complètement protégés de toutes sortes d’attaques, comme les hold ups ou encore les prises d’otages.

Pour sécuriser ce poste dans un grand casino, vous devez impérativement avoir un diplôme d’éducation supérieure dans le domaine des affaires criminelles. Même si cette condition n’est pas explicitement écrite, elle est de plus en plus exigée, car elle constitue un argument non négligeable qui permet aux casinos d’attirer les clients VIP. Naturellement, il est souvent nécessaire d’avoir un minimum d’expérience dans le domaine de la sécurité et un permis est aussi obligatoire.

En temps normal, les responsables de la sécurité reçoivent un salaire annuel de plus de 39 500 €, mais s’ils travaillent dans des casinos, il n’est pas rare d’en trouver certains dont les salaires annuels dépassent les 110 000 €.

Directeur général de casino :

Comme avec toute entreprise, le directeur général se doit d’entrer en contact avec tout le personnel et être conscient de tous les rouages du casino. Lorsque vous exercez votre métier en tant que directeur générale de casino, vous êtes supposé :

Suivre toutes les opérations financières du casino

Effectuer un suivi du personnel

Vous assurer de la qualité des services fournis au sein de l’établissement.

Pour devenir directeur général de casino, vous devez avoir une expérience minimale de 12 ans dans l’industrie des jeux d’argent et quelques années dans le domaine de la gestion des casinos. Le salaire moyen d’un directeur général de casino est de 200 000 €. Toutefois, si vous travaillez dans un casino de première classe, vous pouvez faire doubler ce salaire.

Responsable des opérations des machines à sous :

Les responsables des opérations des machines à sous agissent strictement dans l’étage où se trouvent ces dernières. Si vous décrochez ce poste, vous allez devoir contrôler les machines et vous assurer qu’elles fonctionnent correctement et qu’elles appliquent les taux voulus par l’établissement. Par ailleurs, vous allez aussi superviser votre équipe afin d’assurer aux clients la meilleure expérience de jeu qui soit.

Pour devenir responsable des opérations des machines à sous, vous devez avoir un minimum de cinq ans d’expérience dans le secteur des jeux d’argent. Aussi, un diplôme dans le domaine technique peut constituer un atout majeur. Le salaire moyen d’un responsable des opérations des machines à sous est compris entre 80 000 € et 100 000 €.