Quel avenir pour Pierre-Emerick Aubameyang ?

Arrivé à Arsenal il y a plus de deux ans, le capitaine de la sélection nationale gabonaise verra son contrat prendre fin en 2021 et n’est toujours pas certain de rester dans le club de la capitale anglaise.

Une soirée qui aurait pu être parfaite s’est finalement transformée en cauchemar. Forcés en prolongations par l’Olympiakos lors des huitièmes de finale retour d’Europa League, en février dernier, les Gunners avaient seulement besoin d’arracher l’égalisation pour assurer leur qualification au tour suivant. Ce but providentiel est venu du pied droit de leur capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’une magnifique retournée acrobatique à la 113ème minute. L’explosion de joie du Gabonais en communion totale avec l’Emirates Stadium aura été aussi intense que de courte durée : à quelques secondes du coup de sifflet final, le club grec s’accordera finalement la victoire, éliminant les finalistes de l’an dernier de la compétition européenne.

Ce scénario improbable est assez représentatif de la saison 2019-2020 qu’aura vécu Aubameyang à Arsenal. De véritables montagnes russes. L’attaquant a débuté l’année en marquant 7 buts en 7 journées, avant de voir son club passer par une série quasi-interminable de 9 matches consécutifs sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. C’est pourtant dans ces temps de crise que son entraîneur lui a fait confiance pour commencer à arborer un brassard de capitaine des Gunners, qu’il a l’habitude de porter en sélection nationale. Aujourd’hui, avec 61 réalisations et 13 passes décisives à son compteur durant ses 3 saisons convaincantes à l’Emirates Stadium (97 apparitions), Aubameyang est devenu un joueur cadre et irremplaçable dans l’effectif de Mikel Arteta. Pourtant, son avenir à Arsenal semble aujourd’hui très incertain.

Arrivé à un tournant de sa carrière

Alors que l’attaquant de 31 ans arrivera en fin de contrat en 2021, l’entraîneur d’Arsenal s’est récemment montré assez confiant de pouvoir convaincre le Gabonais de prolonger son engagement. Dans une interview relayée par le site de BeinSport, Mikel Arteta a affirmé que le club et ses dirigeants devaient s’assurer de le faire sentir valorisé et important pour l’effectif et son projet afin de le convaincre de rester à Londres. L’entraîneur a terminé en disant : « Je pense qu’il est actuellement très heureux au club. »

Ces mots visant à rassurer les fans viennent faire écho à ceux de l’intéressé lui-même. Dans un entretien accordé à Téléfoot le 14 juin dernier, Aubameyang a confirmé que seul son club avait les clés en mains pour parvenir à trouver un accord. « Je suis arrivé à un tournant de ma carrière, et ce sera forcément un choix très difficile à faire. Peut-être le plus important de ma carrière, » a-t-il affirmé. D’autant plus que les Gunners pointent actuellement à une décevante 9ème place au classement de Premier League, et que la plateforme de paris sportifs Betwayestime à 20 seulement la cote d’Arsenal pour terminer parmi le top 4, synonyme de qualification européenne (chiffres du 18 juin). Sans une place en Ligue des Champions ni en Europa League la saison prochaine, l’international Gabonais, qui fait partie des 100 meilleurs joueurs africains de l’histoire, aura du mal à être convaincu de rester dans un club qui ne répond pas à ses ambitions et ne satisfait pas sa faim de titres.

"Arsenal a les clés pour ma prolongation. Ça va sûrement être le choix le plus important de ma carrière, mais pour l’instant rien n’est décidé" Sa situation, la reprise de la PL, sa relation avec Lacazette, ses souvenirs à l'ASSE : @Aubameyang7 s'est confié en exclu à @Yassin_YN pic.twitter.com/Xf0K0KyHxI — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 14, 2020

Direction l’Espagne ou l’Italie ?

Selon le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, le profil du capitaine de l’équipe nationale gabonaise serait parfait pour la Serie A italienne. Aubameyang y retrouverait plus de passion et de ferveur. L’Inter Milan fait d’ailleurs partie des noms de clubs souvent cités comme future destination pour celui qui rêve d’un titre de meilleur joueur africain qui lui glisse entre les doigts aux CAF Awards année après année. En cas de départ de leur avant-centre star, Lautaro Martinez, le club milanais pourrait bien proposer un échange avec Mauro Icardi (actuellement prêté au PSG) pour convaincre Arsenal de lui céder Aubameyang.

L’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne est également dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, dont le directeur sportif, Leonardo, garde un oeil sur l’évolution de la situation d’Aubameyang. Même son de cloche du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, qui convoitent tous les deux le Gabonais.

Les prochaines semaines seront donc décisives pour l’avenir de l’attaquant de 31 ans, qui peut encore espérer terminer sa (dernière ?) saison à Arsenal sur un note positive avec un titre en poche : celui de meilleur buteur du championnat.